Menino de PG ganha medalha no ‘Caça Asteroides’ e é elogiado

Murilo Pereira Campagnaro, um garoto de 9 anos que mora em Ponta Grossa, acaba de conquistar uma medalha de ouro no Programa Caça Asteroides. Essa iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a International Astronomical Search Collaboration, conhecida como IASC, que possui ligação com a NASA. A premiação foi realizada na última quinta-feira, 23 de outubro, em Brasília, onde Murilo foi recebido pelo deputado federal Aliel Machado.

Aliel Machado usou as redes sociais para parabenizar Murilo, elogiando sua conquista e descrevendo-o como “um menino de ouro”. Ele também compartilhou uma experiência especial, onde mostrou a vista de Brasília a Murilo do alto da Câmara dos Deputados. A mãe de Murilo, Denise Pereira, acompanhou o filho na ocasião, expressando orgulho pelo desempenho do garoto. Ela também destacou que Murilo já havia conquistado uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Astronomia.

Em 2022, Murilo recebeu um laudo que atestava suas altas habilidades, além de um Quociente de Inteligência (QI) elevado. Segundo sua mãe, a astronomia é uma das áreas que mais fascina o garoto. No dia 18 de maio deste ano, mais de 500 mil alunos do Ensino Fundamental participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Desses, apenas 957 crianças receberam a medalha de ouro, fazendo de Murilo um dos poucos premiados.

Denise também relatou que Murilo era o único aluno de Ponta Grossa a faturar a medalha de ouro. Ela descreveu a conquista como ainda mais especial, pois no ano anterior, Murilo participou da OBA pela primeira vez. Apesar de seu desempenho satisfatório na prova, ele cometeu um erro ao transferir as respostas para o gabarito, o que o impediu de ganhar a medalha. Essa falha se transformou em motivação para ele se preparar melhor para a competição deste ano.

Denise contou que Murilo dedicou meses de estudos à preparação, realizando simulados e assistindo a diversas aulas online, além de acompanhar vídeos e lives sobre o tema. Essa trajetória de dedicação culminou em sua recente vitória, que é vista como um símbolo de superação e esforço.