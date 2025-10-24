Bianca Bin pode atuar como mulher obcecada em novela das nove

A Globo ainda não divulgou oficialmente o elenco da nova novela das nove, intitulada Quem Ama Cuida, escrita por Walcyr Carrasco. No entanto, já circulam rumores de que a atriz Bianca Bin pode interpretar uma personagem obcecada por um homem famoso, baseada na ideia de um stalker, cujo modelo é inspirado na personagem Martha da série britânica Bebê Rena. Este programa, lançado em abril de 2024, fez bastante sucesso na Netflix e aborda questões de obsessão e violência emocional.

Uma personagem intrigante

Conforme informações de jornalistas do setor, a protagonista que Bianca Bin pode interpretar será uma mulher com uma obsessão intensa, que não vê limites em sua busca pelo amor do homem que deseja. Carrasco é conhecido por criar personagens femininas complexas e provocantes, que muitas vezes caminham entre o amor e a loucura. A história do programa Bebê Rena retrata a vida de Donny Dunn, um comediante que se torna alvo da perseguição de Martha, tornando-se um thriller psicológico que explora os limites do afeto e do abuso.

Se confirmada, a atuação de Bianca promete ser uma das mais impactantes da novela, envolvendo cenas de perseguição e manipulação, que devem prender a atenção dos telespectadores desde o início da trama.

Enredo da novela

Quem Ama Cuida será um drama romântico com elementos de suspense e crítica social. A narrativa gira em torno de Adriana, uma cuidadora de idosos que é contratada por Rogério Brandão, um milionário solitário e de temperamento difícil. À medida que surgem laços de amizade genuína entre eles, Rogério faz um inesperado pedido de casamento e decide deixar sua herança para Adriana. Essa escolha acarreta a ira da família dele, resultando em um crime misterioso.

Injustamente acusada de assassinato, Adriana é condenada e passa seis anos na prisão. Após cumprir sua pena, ela recebe apoio de Pedro, filho do advogado que a processou, e juntos eles buscam justiça e vingança.

Elenco e equipe

Além de Bianca Bin, outros atores renomados estão em negociações para fazer parte do elenco, como Isabel Teixeira, confirmada como a vilã da trama. Outros nomes cogitados incluem Camila Queiroz, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini e Mariana Ximenes. Antonio Fagundes também está em negociações para uma participação especial.

O roteiro é escrito por Walcyr Carrasco em colaboração com Wendell Bendelack, que está fazendo sua estreia como coautor na faixa das nove após sua experiência com Cara e Coragem. A novela promete manter o tom popular e o ritmo dinâmico característicos de Carrasco, abordando temas contemporâneos sobre família, ambição e perdão.

Quem Ama Cuida tem estreia prevista para maio de 2026, após a conclusão da novela Três Graças.