Cansu Dere protagoniza a nova novela turca “Mãe” na Record

A Record TV estreia nesta segunda-feira, 27 de outubro, às 21h, a nova novela turca "Mãe". A produção é estrelada pela atriz Cansu Dere, que tem 44 anos e é reconhecida mundialmente por seu talento. Ela interpreta a personagem Zeynep, uma mulher introspectiva cuja vida muda completamente ao conhecer uma criança em situação de abuso. A novela promete tocar o coração do público brasileiro com uma narrativa sobre afeto, empatia e redenção.

Cansu Dere: De Miss a Atriz Internacional

Cansu Dere começou sua carreira como modelo e foi eleita Miss Turquia no início dos anos 2000, quando tinha apenas 20 anos. No entanto, devido a questões políticas entre Turquia e Chipre, ela não pôde participar do concurso Miss Universo. Essa situação não a afastou da fama. Formada em Arqueologia pela Universidade de Istambul, Cansu trabalhou na instituição antes de decidir dedicar-se à carreira artística. Desde então, ela se tornou uma das atrizes mais renomadas da Turquia, reconhecida pela sua versatilidade e profundidade emocional.

A História de "Mãe"

Na novela, Zeynep é uma jovem que leva uma vida reservada, distante de sua família e focada em seus estudos sobre aves migratórias. Após se formar em fotografia, ela se dedica a observar e documentar essas criaturas que a inspiram. Sua rotina passa por uma grande mudança quando, devido à doença de uma professora, ela assume temporariamente uma turma de crianças. É nesse contexto que Zeynep conhece Melek, uma menina que sofre abusos familiares. O vínculo entre elas desperta um instinto maternal inesperado em Zeynep, quebrando suas barreiras emocionais e transformando sua visão sobre o amor.

A trama aborda temas como abandono, empatia e superação, além de destacar a maternidade afetiva, características típicas das novelas turcas que têm conquistado o público brasileiro nos últimos anos.

Reconhecimento e Sucesso da Atriz

Cansu Dere é considerada uma das atrizes turcas mais admiradas, com uma carreira consolidada e prêmios de prestígio. Entre suas honrarias, está o Golden Butterfly Awards, uma das premiações mais importantes da televisão turca. Após o sucesso em produções como "Sila", "Ezel" e "Traição", Cansu se prepara para emocionar o público brasileiro com uma das performances mais impactantes de sua trajetória na nova novela.