Gestão sustentável assegura água para 40% de Campo Grande há 30 anos

Mudanças na Produção Rural e Preservação Ambiental na APA Guariroba

Em 2025, a Área de Proteção Ambiental (APA) Guariroba, em Campo Grande, celebra 30 anos de iniciativas focadas na conservação dos recursos hídricos e na sustentabilidade. Essa região é responsável por quase 40% da água consumida na cidade, sendo essencial para o abastecimento da população.

Desde que se tornou uma área protegida em 1995, muitas ações têm sido realizadas para preservar as nascentes que alimentam o principal rio da região. A promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro destaca que o Ministério Público tem contribuído por meio do direcionamento de recursos de processos judiciais e indenizações ambientais para projetos que apoiam a conservação da bacia.

As famílias que vivem nessa área têm se tornado cada vez mais conscientes sobre a importância da água. Claudinei Menezes Pecois, produtor rural e presidente da Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia do Guariroba, destaca que sua família se empenha em proteger a água da bacia, com ações que incluem o plantio de mudas e a recuperação das nascentes. Ele enfatiza que o compromisso com a preservação é essencial para garantir que as futuras gerações tenham acesso a água limpa e potável.

Os proprietários rurais seguem regras rigorosas para garantir a saúde do meio ambiente. Entre as restrições estão a proibição de extração de minerais, loteamentos e atividades industriais, além de um uso controlado de agrotóxicos. Essas ações demonstram que é possível unir produção agrícola e conservação ambiental, e Claudinei menciona que cada ação realizada é um legado para o futuro.

Outro morador da APA, Aquiles Porcino de Araújo, relembra como a região mudou ao longo dos anos. Ele aprendeu, junto com seus vizinhos, a necessidade de cuidar das nascentes e da vegetação local. Para Aquiles, entender o valor da água e da natureza é fundamental: "Sem água não há vida."

Walter Régis Thaler, médico veterinário e membro da nova geração de produtores da área, reforça que as novas práticas sustentáveis são essenciais. Ele cresceu em meio à natureza e, desde cedo, desenvolveu um forte senso de responsabilidade ambiental. Walter acredita que é possível criar um espaço em que a produção e a preservação caminhem juntas, e que o esforço atual será um legado valioso.

Estudos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) mostram que as iniciativas de preservação têm trazido resultados positivos, com a erosão em determinadas áreas reduzida em até 99%. Para o gerente de Meio Ambiente da concessionária de abastecimento Águas Guariroba, Fernando Garayo, essa conservação é crucial para evitar crises hídricas e garantir a qualidade da água.

A APA Guariroba está localizada a cerca de 30 quilômetros do centro urbano de Campo Grande, na direção de Três Lagoas. Desde sua oficialização em 1995, a área tem mostrado que a união entre comunidades rurais e políticas públicas pode promover a preservação ambiental e a qualidade da água, fundamentos essenciais para a vida na região.