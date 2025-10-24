Novela das sete destaca sertanejo e empoderamento feminino

A nova novela das sete da TV Globo, intitulada “Coração Acelerado”, promete trazer uma mistura de romance, humor e a rica tradição sertaneja, destacando a força feminina na música. A estreia está marcada para janeiro de 2026. Criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a trama será dirigida por Carlos Araujo e as gravações ocorrerão em Goiás, utilizando as belezas e sonoridades do Centro-Oeste brasileiro como pano de fundo.

### Música como elemento central

Na novela, a trilha sonora é uma parte fundamental da história, não apenas um complemento. Um grupo de profissionais se uniu para criar uma trilha musical composta por canções originais e sucessos do sertanejo. Carlos Araujo, diretor artístico, destaca que “Coração Acelerado” refletirá a cultura do Centro-Oeste, trazendo ritmos e uma viagem sonora repleta de emoções.

A trilha contará com a participação de artistas renomados e novos talentos do sertanejo, representando diferentes gerações e estilos. Essa imersão musical busca refletir a realidade brasileira contemporânea, onde o sertanejo se torna uma expressão da identidade e das emoções do povo.

### Inovações na produção musical

Um dos destaques da produção são os “song camps”. Esses encontros criativos, realizados entre os Estúdios Globo e a Warner Chappell, reuniram compositores de várias partes do Brasil em Goiânia e no Rio de Janeiro. O resultado foi uma seleção de mais de 40 canções originais escritas especificamente para a novela. Filippe Siqueira, diretor da Warner Chappell, fala sobre o desafio de criar músicas que se encaixem nas histórias de cada personagem.

Juliana Costantini, que atua na produção musical da Globo, ressalta que a novela é uma celebração da música brasileira e do sertanejo, promovendo a valorização de novos talentos e a inovação no gênero.

### Uso de tecnologia na música

A produção também se destaca pelo uso de tecnologia. A equipe está utilizando inteligência artificial para aperfeiçoar as performances musicais da personagem Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. Essa tecnologia permitirá combinar a voz da atriz com a de uma cantora profissional, garantindo maior naturalidade nas cenas musicais e evitando a dublagem.

O elenco passou por um intenso treinamento em canto, violão e expressão corporal, com supervisão fonoaudiológica, para garantir performances autênticas que reflitam a conexão entre música e emoção.

### Sinopse da trama

“Coração Acelerado” tem como protagonista Agrado Garcia, uma jovem cantora e compositora que busca seu lugar no mundo sertanejo. Crescida em caravanas musicais, ela sempre foi influenciada por grandes vozes femininas do gênero, como Marília Mendonça e Simone & Simaria.

Um evento marcante de sua infância é um concurso de rádio, onde ela conhece João Raul, um garoto que também aspira ser cantor. Após um desencontro, eles se separam, mas o destino os une novamente, quando João Raul se torna um famoso sertanejo e tenta reencontrar Agrado nas redes sociais. Essa busca gera ciúmes na namorada dele, Naiane Sampaio, uma influenciadora digital. A trama se desenrola em torno de amor, sucesso e desafios da identidade.

### Pesquisa e inspiração cultural

As autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento pesquisaram profundamente a cultura sertaneja para criar uma narrativa que seja autêntica e emocional. Izabel menciona que o sertanejo é um gênero que se conecta facilmente com o público, pois fala sobre amor e sentimento. Maria Helena complementa que a história é romântica e traz um sertanejo moderno, destacando a riqueza cultural do Centro-Oeste. O apoio de artistas locais e de instituições como a TV Anhanguera foi fundamental para a construção dessa narrativa envolvente.