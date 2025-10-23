SBT anuncia especial de Natal com Zezé Di Camargo e Gusttavo Lima

O SBT está preparando um final de ano recheado de música e mensagens de fé. Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima e Ana Castela foram confirmados para a gravação de um especial de Natal. As gravações estão marcadas para os dias 11, 17 e 19 de novembro, mas ainda não há uma data definida para a exibição do programa.

Diferentemente do ano passado, quando Gusttavo Lima foi o único artista a se apresentar no especial, este novo formato pretende reunir várias estrelas da música sertaneja, promovendo uma abordagem mais inclusiva e voltada para a família. Embora a emissora ainda não tenha divulgado detalhes sobre a direção ou o local das gravações, o projeto faz parte da estratégia do SBT para fortalecer sua programação de fim de ano, priorizando conteúdos com entretenimento musical e mensagens positivas.

Além do especial de Natal, o SBT confirmou a realização do Réveillon 2026 em parceria com o evento “Vira Brasil”, promovido pela Igreja Batista da Lagoinha. Essa parceria foi um sucesso no ano passado, quando o evento atraiu mais de 11 milhões de telespectadores em todo o Brasil.

A CEO da emissora, Daniela Abravanel Beyruti, comentou sobre a importância de ter um conteúdo que reúna as famílias no dia 31 de dezembro, destacando a proposta de transmitir sentimentos de fé, esperança e alegria. Ela ressaltou que o evento superou as expectativas, oferecendo um espetáculo digno de televisão, repleto de música e uma produção de alta qualidade.

André Valadão, cantor e pastor, celebrou a renovação da parceria e mencionou que o “Vira Brasil” de 2025 promete ser ainda mais impactante. Segundo ele, o evento será uma oportunidade de reunir a família, orar e esperar pelo novo ano, aumentando as expectativas em relação ao que está por vir.

A organização do eventom informou que o “Vira Brasil” deve reunir mais de 100 mil pessoas em locais como São Paulo, Belo Horizonte e Orlando, e contará com milhões de espectadores acompanhando pela TV. A programação incluirá horas de louvor, adoração e mensagens de fé, consolidando-se como uma das maiores celebrações cristãs transmitidas pela televisão aberta no Brasil.