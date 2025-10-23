Notícias

Temperaturas atingem 37°C nesta quinta-feira, 23 de outubro

Céu claro visto do Jardim dos Estados, em Campo Grande (Foto: Marcos Maluf)

Nesta quinta-feira, 23 de outubro, o clima em Mato Grosso do Sul será marcado por bastante calor e tempo seco. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado, as temperaturas podem variar entre 16°C e 37°C em diferentes regiões.

Na capital, Campo Grande, os termômetros devem registrar temperaturas entre 20°C e 33°C, com um céu parcialmente nublado. A sensação de calor será intensa ao longo do dia.

As regiões do Pantanal, especialmente Aquidauana e Porto Murtinho, devem ser as mais quentes. Nessas áreas, as máximas poderão atingir 37°C, enquanto as mínimas ficarão entre 23°C e 24°C. Apesar da presença de nuvens, a previsão é de que não chova.

Na região norte do estado, Coxim terá temperaturas variando de 21°C a 36°C, e Camapuã ficará entre 18°C e 33°C. O tempo nesta área também será de sol predominante, com umidade relativa do ar diminuindo à tarde.

Em contrapartida, a faixa leste, incluindo cidades como Paranaíba e Três Lagoas, terá temperaturas mais amenas, com mínimas entre 17°C e 18°C e máximas em torno de 31°C.

No sul e sudoeste, Dourados registrará mínimas de 17°C e máximas de 32°C. Ponta Porã e Iguatemi também terão mínimas similares, mas as máximas devem ficar um pouco abaixo, variando entre 30°C e 31°C.

O cenário geral indica que o tempo seco deve continuar sem previsão de chuvas significativas ao longo do dia, caracterizando um padrão climático que pode persistir nos próximos dias.

