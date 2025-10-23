Sicredi avança para semifinal do Prêmio Líderes do Paraná 2025

A cooperativa Sicredi Campos Gerais, que atua em regiões como Grande Curitiba, Vale do Ribeira e Força dos Ventos, foi escolhida como semifinalista do Prêmio Líderes do Paraná 2025. Este prêmio é promovido pelo LIDE Paraná, um grupo que reúne líderes empresariais em busca de fortalecer o desenvolvimento econômico e social do estado. A Sicredi está concorrendo na categoria de Serviços, um reconhecimento que valida sua importância na promoção do crescimento das comunidades em que opera.

Na sua 5ª edição, o prêmio avalia lideranças e empresas que se destacam pelo impacto positivo no crescimento econômico, pela inovação e pelas boas práticas de gestão. A seleção é feita por meio de uma metodologia clara e auditada pela empresa Grant Thornton, incluindo 16 categorias que abrangem diversos setores da economia paranaense.

Márcio Zwierewicz, presidente da cooperativa, expressou seu orgulho por estar entre os semifinalistas. Segundo ele, esse reconhecimento é um reflexo do trabalho realizado nas várias regiões onde a Sicredi está presente, buscando gerar um impacto positivo e reforçar o cooperativismo como ferramenta para o desenvolvimento coletivo.

A votação popular para escolher os finalistas do Prêmio Líderes do Paraná 2025 estará aberta até às 12h do dia 27 de outubro. Os interessados podem votar online, e cada voto é importante. As empresas filiadas ao LIDE têm o dobro de peso na votação, incentivando associados, colaboradores e parceiros a participarem e fortalecerem a imagem do cooperativismo na região.

O Sicredi se destaca como a maior rede financeira do Paraná em termos de agências, com presença em 342 municípios e 486 agências operando no estado. Curitiba é uma área chave para a expansão da cooperativa, que iniciou suas atividades na capital em 2012. Desde então, foram inauguradas 17 agências, e duas novas estão previstas para 2026 no Sítio Cercado e na Fazendinha.

Zwierewicz também destacou a importância das agências como mais do que apenas pontos de atendimento. Elas simbolizam o comprometimento da cooperativa com o desenvolvimento local, fortalecendo as relações com a comunidade e promovendo novas oportunidades de crescimento para pessoas e empresas.

A diretora-executiva Leila Grik reforçou o orgulho do Sicredi em contribuir para a história de Curitiba, enfatizando seu papel na inclusão financeira e no desenvolvimento regional. Com mais de 300 soluções financeiras, a cooperativa continua a se dedicar ao crescimento de seus associados e das comunidades.

Ela ressaltou que o Sicredi está acessível para todos – pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais – e que o objetivo é estar cada vez mais presente na vida dos associados. O atendimento se manterá próximo, humano e cooperativo, refletindo a essência do modelo da cooperativa.