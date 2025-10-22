Incêndio atinge barracões de escolas de samba no Rio

Um incêndio de grandes proporções afetou barracões de três escolas de samba na Zona Portuária do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, dia 22. As chamas destruíram completamente o espaço de pelo menos duas agremiações, causando uma perda significativa para o Carnaval de 2026.

A Unidos do Jacarezinho, uma das escolas afetadas, divulgou uma nota informando que o barracão era utilizado para a confecção de alegorias, adereços e fantasias. Este retorno ao famoso espaço da Marquês de Sapucaí, após 12 anos fora do desfile, agora se vê comprometido. Em declaração, o presidente da escola, Mattheus Gonçalves, lamentou: “O local ficou totalmente destruído, não restando qualquer material intacto para os preparativos do próximo carnaval”.

O Corpo de Bombeiros mobilizou mais de 40 mil militares de seis quartéis para combater o incêndio. Várias pessoas que estavam na região relataram ter ouvido explosões durante a conflagração. A Defesa Civil está programando uma perícia para investigar as causas do fogo.

Além da Unidos do Jacarezinho, o galpão abrigava materiais de outras três escolas: Acadêmicos de Vigário Geral, Inocentes de Belford Roxo e Unidos do Porto da Pedra. Desses, apenas os barracões de Jacarezinho e Vigário Geral sofreram danos significativos. O espaço da Inocentes foi atingido de forma leve, com apenas uma parede afetada, enquanto a Unidos do Porto da Pedra não teve prejuízos.

Em sua nota, a Unidos do Jacarezinho expressou tristeza pela perda total de seus materiais e agradeceu o apoio recebido de outras escolas de samba e dirigentes da Liga RJ logo após o incêndio. O comunicado destacou a solidariedade e a ajuda que chegaram rapidamente ao local.

O presidente da escola, Mattheus Gonçalves, enfatizou a dificuldade em estimar os prejuízos neste momento, mas reafirmou a determinação em superar esse desafio e seguir em frente com os planos para o ano de 2026.

A Defesa Civil continuará investigando para esclarecer as circunstâncias que levaram ao incêndio e para evitar que situações como essa se repitam no futuro.