Bagdá vai à mansão de Arminda cobrar dívida de Raul

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, o telespectador pode esperar cenas de tensão e emoção. Um dos principais acontecimentos será a invasão da mansão de Arminda, interpretada por Grazi Massafera, pela quadrilha liderada por Bagdá, vivido por Xamã. Bagdá está em busca de cobrar uma dívida deixada por Raul, interpretado por Paulo Mendes. Raul deve uma quantia significativa após comprar drogas e desapareceu sem pagar.

A história se desenrola quando Bagdá descobre o endereço de Raul. Decidido a resolver a situação, o criminoso invade a casa durante a noite, acompanhado por seus comparsas. Enquanto perambula pelos cômodos da mansão, Bagdá entra, por engano, no quarto onde está a famosa escultura que dá nome à novela. Em seguida, ele vai para o quarto de Arminda e de Josefa, interpretada por Arlete Salles, que tem um comportamento peculiar de dormir com os olhos abertos.

O clima de tensão se intensifica quando Bagdá desperta Raul e o enfrenta, deixando claro o motivo de sua visita. Em um tom ameaçador, ele diz:

"Eu podia mandar meu pessoal fazer uma limpeza aqui na tua casa, arrecadar tudo de valor e levar comigo. Mas não sou ladrão, sou comerciante. Você comprou da minha mercadoria e me deve. Eu lhe dei um prazo pra fazer o pagamento e você sumiu e nunca mais deu notícias. Então, fica o aviso, que fiz questão de vir lhe entregar pessoalmente."

Enquanto isso, Josefa ouve a conversa através da porta e começa a gritar, chamando a atenção de Arminda. A matriarca, ao ouvir os gritos, considera chamar Ferette, interpretado por Murilo Benício, mas acaba desistindo, acreditando que os gritos são apenas mais um surto de sua mãe.

Em outro enredo paralelo, Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, descobre um esquema criminoso que envolve Arminda e Ferette. Durante seu trabalho na mansão, ela escuta uma conversa entre os dois, revelando um plano negativo sobre Josefa. Arminda revela sua preocupação com as suspeitas de Josefa e teme que a verdade venha à tona. Ferette sugere uma solução extrema:

"É simples. Corta os remédios dela! Assim ela fica senil mais depressa, vira um vegetal, uma cenoura, sei lá."

Arminda recusa a sugestão, preocupada que isso chame a atenção de Josefa. Ferette, então, propõe uma alternativa:

"Então troca os remédios verdadeiros dela pelos falsos… Não é isso que nós fazemos com todos os outros doentes idiotas?"

Essa conversa revela para Gerluce que os medicamentos fornecidos pela Fundação Ferette são falsificados. Assustada com a revelação, ela acidentalmente deixa cair um vaso, expondo sua presença e gerando desconfiança entre os criminosos.

Três Graças é uma obra criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com a colaboração de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Cláudia Gomes. A direção é realizada por Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula, sob a supervisão de Luis Felipe Sá e Luiz Henrique Rios.

A novela estreou em 20 de outubro de 2025 e tem alcançado uma média de 22 pontos de audiência em São Paulo, conforme dados da Kantar Ibope Media. Com um total de 179 capítulos, a trama está programada para se encerrar em maio de 2026, sendo sucedida pela nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida.