Fernando Pavão será o vilão da 4ª temporada de “Arcanjo Renegado”

A quarta temporada de Arcanjo Renegado estará disponível no Globoplay a partir de 6 de novembro. Esta nova etapa da trama trará personagens novos, locações diferentes e uma história ainda mais eletrizante.

Um dos grandes destaques desta temporada é Fernando Pavão, que interpretará o vilão Wendell Peixoto de Castro e Silva. Wendell é apresentado como um empresário de imagem impecável, forte defensor de causas sociais e namorado da governadora Manuela, interpretada por Rita Guedes. No entanto, por trás dessa fachada, ele é um homem ambicioso e frio, envolvido em atividades criminosas e uma rede de corrupção internacional que rapidamente despertará a atenção do protagonista, Mikhael, vivido por Marcello Melo Jr..

Nesta nova fase, Mikhael será levado à tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, onde descobrirá uma rota internacional de tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, a violência no Rio de Janeiro se intensifica, tornando-se um tema central nas discussões políticas durante a pré-campanha para o Governo do Estado. Mikhael enfrentará novos inimigos e dilemas éticos, mergulhando numa complexa rede de poder e vingança que afeta os bastidores da segurança pública.

O personagem de Fernando Pavão promete trazer um forte impacto na trama, afetando tanto as estruturas políticas quanto as relações pessoais dos personagens.

A nova temporada também contará com um elenco reforçado, que traz nomes como Marcello Novaes, Rainer Cadete, Thiago Hypolito, Marcelo Valle, Giullia Buscacio, Aline Fanju, Larissa Nunes, Paloma Bernardi, Carol Nakamura, Giulia Benite, Freddie Hogan, Stepan Nercessian, Renan Monteiro e até Gracyanne Barbosa. Eles se juntam a rostos já conhecidos, como Álamo Facó, Cris Vianna, Zezé Motta, Gabriela Loran e muitos outros.

Com locações inéditas, explosões emocionantes, muitos confrontos e intrigas políticas, Arcanjo Renegado 4 promete ser uma das temporadas mais intensas e envolventes da série.