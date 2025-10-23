Angélica se junta ao time da ViU na Globo

Angélica retorna à TV Globo, marcando um novo capítulo em sua carreira com a estreia do programa “Angélica ao Vivo”, que será exibido no canal GNT. Essa volta à tela não é apenas um retorno, mas também a inclusão da apresentadora no time da ViU, uma divisão especializada em marketing digital e de influência do Grupo Globo. Esse passo amplia sua presença no ambiente digital e fortalece sua conexão tanto com o público quanto com diversas marcas.

A parceria com a ViU permite que Angélica seja representada em iniciativas que misturam conteúdo, entretenimento e publicidade. A ViU será responsável por desenvolver projetos criativos que cumpram essa função, integrando talentos e marcas em campanhas que alcançam múltiplas plataformas. Essa abordagem está alinhada com a nova fase que a emissora está adotando no que se refere ao marketing de influência e à economia criativa.

Angélica possui uma carreira sólida, com mais de 35 anos de experiência e mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Esse histórico a coloca como um ícone no mundo digital e fortalece sua conexão com o público. A apresentadora expressou sua empolgação com essa nova fase, destacando seu entusiasmo por criar e explorar novas formas de comunicação. Em suas palavras, “Acredito no poder da colaboração e nas histórias que nascem quando a gente se junta pra fazer acontecer.”

Além do programa no GNT e da nova colaboração com a ViU, Angélica também será uma das apresentadoras do “Especial Criança Esperança – 40 Anos”, programado para ir ao ar na próxima segunda-feira, dia 27, logo após a exibição de “Três Graças”, na TV Globo. Essa participação reafirma seu papel ativo na televisão, além de sua busca por novas experiências e formatos de entretenimento.