Números consolidados de 22 de outubro de 2025

Autor Rodrigo Campos
confira os números consolidados de 22/10/2025

Na quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a audiência da televisão brasileira apresentou números interessantes. Pâmela Lucciola e Felipeh Campos estrearam no programa "Melhor da Noite", que ficou em quinto lugar na classificação geral da TV aberta.

O destaque do dia foi "Três Graças", que, mesmo sendo exibido mais cedo, se tornou o programa mais assistido. Na mesma noite, o SBT teve como um dos destaques a atração "A.Mar", que alcançou seu recorde de audiência. No entanto, à tarde, o programa "Fofocalizando" teve uma performance insatisfatória, registrando a pior média da emissora no período.

Por outro lado, o "RedeTV! News" apresentou uma melhora em sua audiência sob a apresentação de Augusto Xavier, atraindo mais telespectadores.

Audiências Consolidadas de 22 de Outubro de 2025

Os números de audiência foram os seguintes:

Globo:

  • Hora 1: 4,3
  • Bom Dia SP: 8,8
  • Bom Dia Brasil: 8,5
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
  • Mais Você: 6,1
  • SP1: 9,1
  • Globo Esporte: 8,6
  • Jornal Hoje: 10,3
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,3
  • Sessão da Tarde: Um Milagre Inesperado: 10,7
  • SPTV: 11,8
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,2
  • Êta Mundo Melhor: 19,3
  • SP2: 20,2
  • Dona de Mim: 20,2
  • Jornal Nacional: 21,6
  • Três Graças: 22,3
  • Libertadores: Flamengo x Racing: 19,1
  • Segue o Jogo: 11,8
  • Que História é Essa, Porchat?: 8,1
  • Jornal da Globo: 6,1
  • Conversa com Bial: 4,4
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,8
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,0
  • Fala Brasil: 3,7
  • Hoje em Dia: 3,1
  • Balanço Geral SP: 4,9
  • The Love School: 5,8
  • Balanço Geral SP (reexibição): 5,7
  • A Escrava Isaura: 4,1
  • Cidade Alerta: 3,7
  • Jornal da Record: 7,4
  • O Senhor e a Serva: 5,4
  • Reis: O Pecado: 5,3
  • A Fazenda 17: 6,4

SBT:

  • SBT Manhã: 2,7
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
  • Bom Dia & Cia: 1,7
  • Primeiro Impacto: 2,3
  • Alô Você: 2,8
  • Maria do Bairro: 3,5
  • Rubi: 2,8
  • Fofocalizando: 2,4
  • Casos de Família: 2,5
  • Aqui Agora: 2,8
  • Coração Indomável: 3,4
  • SBT Brasil: 3,7
  • A.Mar: 5,2

Band:

  • Valor da Vida: 0,1
  • AgroBand: 0,2
  • Bora Brasil SP: 0,3
  • Jogo Aberto: 1,5
  • Jornal da Band: 3,0
  • Melhor da Noite: 0,3

RedeTV:

  • Manhã com Você: 0,1
  • Fica com a Gente: 0,2
  • A Tarde é Sua: 0,9
  • RedeTV! News: 0,5

Esses dados de audiência são importantes porque ajudam a entender os hábitos de consumo da televisão na Grande São Paulo, refletindo os interesses do público e influenciando as estratégias das emissoras. É relevante destacar que, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 domicílios na região.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

