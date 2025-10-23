Números consolidados de 22 de outubro de 2025

Na quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a audiência da televisão brasileira apresentou números interessantes. Pâmela Lucciola e Felipeh Campos estrearam no programa "Melhor da Noite", que ficou em quinto lugar na classificação geral da TV aberta.
O destaque do dia foi "Três Graças", que, mesmo sendo exibido mais cedo, se tornou o programa mais assistido. Na mesma noite, o SBT teve como um dos destaques a atração "A.Mar", que alcançou seu recorde de audiência. No entanto, à tarde, o programa "Fofocalizando" teve uma performance insatisfatória, registrando a pior média da emissora no período.
Por outro lado, o "RedeTV! News" apresentou uma melhora em sua audiência sob a apresentação de Augusto Xavier, atraindo mais telespectadores.
Audiências Consolidadas de 22 de Outubro de 2025
Os números de audiência foram os seguintes:
Globo:
- Hora 1: 4,3
- Bom Dia SP: 8,8
- Bom Dia Brasil: 8,5
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
- Mais Você: 6,1
- SP1: 9,1
- Globo Esporte: 8,6
- Jornal Hoje: 10,3
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,3
- Sessão da Tarde: Um Milagre Inesperado: 10,7
- SPTV: 11,8
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,2
- Êta Mundo Melhor: 19,3
- SP2: 20,2
- Dona de Mim: 20,2
- Jornal Nacional: 21,6
- Três Graças: 22,3
- Libertadores: Flamengo x Racing: 19,1
- Segue o Jogo: 11,8
- Que História é Essa, Porchat?: 8,1
- Jornal da Globo: 6,1
- Conversa com Bial: 4,4
- Dona de Mim (reapresentação): 3,8
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Balanço Geral Manhã SP: 3,0
- Fala Brasil: 3,7
- Hoje em Dia: 3,1
- Balanço Geral SP: 4,9
- The Love School: 5,8
- Balanço Geral SP (reexibição): 5,7
- A Escrava Isaura: 4,1
- Cidade Alerta: 3,7
- Jornal da Record: 7,4
- O Senhor e a Serva: 5,4
- Reis: O Pecado: 5,3
- A Fazenda 17: 6,4
SBT:
- SBT Manhã: 2,7
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
- Bom Dia & Cia: 1,7
- Primeiro Impacto: 2,3
- Alô Você: 2,8
- Maria do Bairro: 3,5
- Rubi: 2,8
- Fofocalizando: 2,4
- Casos de Família: 2,5
- Aqui Agora: 2,8
- Coração Indomável: 3,4
- SBT Brasil: 3,7
- A.Mar: 5,2
Band:
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,2
- Bora Brasil SP: 0,3
- Jogo Aberto: 1,5
- Jornal da Band: 3,0
- Melhor da Noite: 0,3
RedeTV:
- Manhã com Você: 0,1
- Fica com a Gente: 0,2
- A Tarde é Sua: 0,9
- RedeTV! News: 0,5
Esses dados de audiência são importantes porque ajudam a entender os hábitos de consumo da televisão na Grande São Paulo, refletindo os interesses do público e influenciando as estratégias das emissoras. É relevante destacar que, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 domicílios na região.