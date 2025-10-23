Ruas bloqueadas para show de Luan Santana em Curitiba

Curitiba Recebe Luan Santana para Gravação do DVD "Registros Históricos"

Curitiba se prepara para receber Luan Santana, que gravará o DVD "Registros Históricos" em dois shows na Arena da Baixada, nos dias 24 e 25 de outubro. A expectativa é que mais de 35 mil pessoas compareçam a cada apresentação, o que promete movimentar bastante a região.

Trânsito e Interdições

Os shows ocorrerão das 17h às 0h30. A Secretaria de Defesa Social e Trânsito (SMDT) já informou que algumas ruas ao redor da arena terão bloqueios a partir das 6h desta sexta-feira. As interseções das ruas Engenheiro Rebouças com Brigadeiro Franco, e Buenos Aires com Getúlio Vargas, estarão interditadas, e há previsão de lentidão nas vias.

Fãs Acampados em Frente ao Show

Alguns fãs do cantor decidiram acampar em frente à Arena da Baixada desde o dia 17 de outubro, onde montaram barracas e trouxeram cobertores para enfrentar o frio. Uma das fãs, determinada a garantir um bom lugar, chegou a pedir demissão do trabalho para estar presente. “Vale tudo por ele”, disse, explicando sua decisão.

Novos Ingressos Disponíveis

Novos ingressos limitados foram colocados à venda para o show de 24 de outubro, no setor Gramado Meteoro. O evento contará com uma grande estrutura, incluindo 8 carretas, 2 mil metros quadrados de painéis de LED, além de 4 toneladas de som e 8 toneladas de iluminação, com mais de mil profissionais envolvidos.

Preços dos Ingressos

Os ingressos estão disponíveis nos seguintes valores:

Inteira: R$ 400

Meia entrada: R$ 200

Ingresso solidário: R$ 210

Informações do Evento

Data: 24 e 25 de outubro

Local: Arena da Baixada

Abertura dos portões: 17h

Início dos shows: 20h

Os fãs podem se preparar para um espetáculo emocionante, celebrando quase 20 anos de carreira do cantor com grandes surpresas e o calor da torcida paranaense.