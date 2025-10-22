Vahide Perçin é Gönül na nova novela “Mãe” da Record

A Record estreia na próxima segunda-feira, 27 de outubro, a novela turca “Mãe”, uma adaptação da aclamada série japonesa “Mother”. A produção promete tocar os sentimentos do público brasileiro com uma narrativa que mistura amor, coragem e redenção. No elenco, destaca-se a talentosa atriz Vahide Perçin, que interpretará Gönül Aslan, a mãe biológica da protagonista Zeynep Güneş, vivida por Cansu Dere.

A história gira em torno de Gönül, uma mulher forte e enigmática, que carrega um passado doloroso. Sua jornada de superação e reencontros é um dos focos centrais da trama, que explora temas como maternidade, perdão e laços afetivos que vão além da biologia.

### Carreira de Vahide Perçin

Vahide Perçin é uma das atrizes mais renomadas da Turquia, com uma carreira sólida no cinema e na televisão. Nascida em Karşıyaka, İzmir, cresceu em uma família simples, com um pai motorista e uma mãe dona de casa. Ela se formou com honras na Faculdade de Belas Artes da Universidade Dokuz Eylûl, onde se destacou como a melhor aluna.

A artista começou sua trajetória na TV em 2003 com a série “Bir İstanbul Masalı” e rapidamente ganhou o coração do público, participando de produções marcantes como “Hırsız Polis”. Em 2007, recebeu o prêmio Golden Boll de Melhor Atriz por seu papel no filme “İlk Aşk”, consolidando seu status como uma das principais intérpretes da Turquia. Desde então, Vahide tem acumulado papéis de destaque em séries e novelas turcas de grande sucesso.

### Relacionamento Mãe e Filha

Um aspecto especial da novela “Mãe” é a presença da filha de Vahide, Alize Gördüm, que também atua na produção. Alize interpreta Gamze Güneş, a irmã adotiva da protagonista. Essa é a primeira vez que mãe e filha trabalham juntas em uma novela exibida no Brasil, o que adiciona um toque único à estreia.

### Sinopse da Novela

“Mãe” conta a história de Zeynep, uma professora sensível, que se conecta profundamente com sua aluna Melek, uma menina que sofre com o abandono. O destino as une, e juntas, elas constroem uma relação repleta de amor e proteção, desafiando as normas tradicionais e redefinindo o que significa ser mãe.

Com uma cinematografia de alta qualidade, uma trilha sonora envolvente e atuações que têm recebido reconhecimento internacional, a novela chega à Record com o objetivo de repetir o sucesso da versão original, que foi exibida sob o título “Anne”.