Êta mundo melhor!: ciúme e reencontro entre Celso e Estela no capítulo 100

O capítulo 100 da novela “Êta Mundo Melhor!” será exibido nesta quinta-feira, dia 23, e promete trazer momentos intensos para os telespectadores. Neste episódio, Celso, interpretado por Rainer Cadete, flagra Estela, vivida por Larissa Manoela, beijando outro homem, um dos acontecimentos mais esperados da trama escrita por Mauro Wilson e inspirada na obra de Walcyr Carrasco.

Na cena dramática, Celso está prestes a sair do trabalho quando Túlio, interpretado por Cadu Libonati, aparece carregando uma mala. Durante uma conversa, Túlio mostra a Celso um panfleto com a foto de Estela, o que o deixa bastante agitado. O jovem revela que Estela está na casa de sua família em outra cidade. Tomado de ciúmes e ansioso, Celso decide ir até lá, oferecendo carona a Túlio.

Ao chegar à casa, Celso surpreende-se ao ver Estela recebendo um beijo de Túlio, sem saber que ele estava observando tudo. Esse momento de choque de Celso será um ponto alto do episódio comemorativo.

Além disso, a TV Globo anunciou que “Êta Mundo Melhor!” foi estendida até 13 de março de 2026, acumulando um total de 221 capítulos. Com essa mudança, a estreia da próxima novela das seis, “Nobreza do Amor”, foi adiada de 2 para 16 de março de 2026, alterando a programação da emissora.