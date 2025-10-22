Globo revela equipe e enredo da nova novela das sete

A Globo iniciou oficialmente a produção da novela “Próxima Página”, que vai ao ar às 19h e substituirá “Coração Acelerado” em 2026. Esta narrativa é um marco para o autor Juan Julian, que estreará como autor principal da trama. Ele contará com a supervisão artística de Ricardo Linhares, um profissional respeitado e experiente em dramaturgia.

A roteirista Luciana Pessanha, que trabalhou recentemente em “Vale Tudo”, também fará parte da equipe de escritores, compartilhando o desenvolvimento do enredo com Julian.

De acordo com informações divulgadas, a nova novela traz uma abordagem contemporânea e emocional, ambientadano universo literário. A trama gira em torno de dilemas éticos e conflitos amorosos, temas que prometem ressoar com o público.

A protagonista da história será Íris, uma jovem que perde a mãe em um trágico acidente e decide se mudar para São Paulo com o objetivo de se tornar escritora. Durante sua jornada, Íris participa de um concurso literário realizado por uma grande editora e acaba se aproximando de Osvaldo, sem saber que ele é seu pai biológico.

No decorrer da competição, Íris enfrenta a hostilidade de Tamara, que é a agente de Osvaldo e também sua esposa. Além disso, ela vive um romance intenso com Cássio Lamira, um autor famoso que enfrenta uma crise criativa desde a morte de sua esposa. A relação dos dois se complica quando Íris descobre que Cássio plagiou seu livro e o publicou como se fosse sua própria obra.

A trama também inclui João, que é o melhor amigo de Íris e seu primeiro amor, além de Hugo, um jovem carismático e mulherengo que adiciona um novo elemento ao triângulo amoroso. A partir dessa revelação dolorosa, Íris embarca em um processo de autodescoberta e superação, buscando afirmar sua voz e seu talento em um ambiente onde a competição é acirrada.

Com estreia marcada para o segundo semestre de 2026, “Próxima Página” se alinha com a nova tendência das novelas das sete da Globo, que têm se concentrado em tramas urbanas com personagens jovens e conectados a temas relevantes, como arte, ética e empoderamento feminino.