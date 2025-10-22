STF divulga acórdão sobre julgamento de Bolsonaro e aliados

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta quarta-feira (22) o acórdão referente ao julgamento dos réus do Núcleo 1, envolvidos na suposta tentativa de golpe que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos principais envolvidos. O STF tinha um prazo de 60 dias após a conclusão do júri, realizado em 11 de setembro, para publicar a decisão.

O acórdão possui 1.991 páginas e traz detalhes sobre as condenações dos oito réus, sendo que Jair Bolsonaro recebeu a maior pena, de 27 anos e 3 meses. A partir da publicação do documento, as defesas dos réus têm um prazo de cinco dias para protocolar os recursos.

Após o recebimento dos recursos, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, analisará os pedidos. Ele pode solicitar a contribuição de outros ministros da Corte e também da Procuradoria-Geral da República (PGR) para aprofundar a análise dos recursos apresentados.

Essa etapa do processo é crucial para a continuidade do julgamento, pois as defesas buscarão contestar as condenações. O desdobramento deste caso tem grande relevância e é acompanhado de perto pela sociedade e pelos órgãos de justiça.