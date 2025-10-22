Notícias

MST comemora 40 anos da ocupação da Fazenda Annoni no Brasil

Autor Diogo Sobral
MST celebra os 40 anos da ocupação da Fazenda Annoni, marco da luta pela terra no Brasil — Brasil de Fato
Rio Grande do Sul foi o início da criação do MST, com o acampamento de Encruzilhada Natalino, da Macali e Brilhante – Foto: Eduardo Vieira da Cunha

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) está se preparando para celebrar os 40 anos da ocupação da Fazenda Annoni, ocorrida em 29 de outubro de 1985. A comemoração será nos dias 24 e 25 de outubro, no Assentamento 16 de Março, localizado em Pontão, no norte do Rio Grande do Sul. O evento contará com uma programação diversificada, incluindo a Feira Estadual da Reforma Agrária Popular e a Conferência Estadual da Reforma Agrária Popular, que abordará temas de memória, luta e desafios atuais.

A celebração é organizada pelo MST em parceria com o Instituto Preservar e conta com o suporte de diversas instituições, como a Fundação Banco do Brasil, o Governo Federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

As atividades começam na manhã de sexta-feira, dia 24, com uma recepção no Instituto Educar e um roteiro que inclui sete pontos relacionados à Reforma Agrária, como a Encruzilhada Natalino e a Cooptar. Ao meio-dia, haverá uma cerimônia para nomear a Rodovia Caminhos da Reforma Agrária. À tarde, a programação contará com seminários sobre saúde, direitos humanos, cooperação e agroecologia, além de um encontro de escritores e pesquisadores. A noite será dedicada a uma atividade cultural e à Jornada Socialista – Roseli Nunes.

No sábado, 25 de outubro, a conferência da Reforma Agrária Popular terá a participação de lideranças importantes, incluindo João Pedro Stédile e José Geraldo Souza. Na parte da tarde, apresentações culturais e um ato político em defesa da Reforma Agrária também estão previstos, encerrando o evento com uma confraternização às 20h.

Histórico da Ocupação

A ocupação da Fazenda Annoni é considerada um marco na luta pela reforma agrária e na fundação do MST. Antes da ocupação, houve um planejamento detalhado que durou dois anos. Naquela noite, mais de 200 veículos, vindos de 32 cidades do estado, deslocaram 7.500 pessoas para o local, que estava em litígio judicial desde 1972 e era em grande parte improdutivo, coberto por uma praga conhecida como capim-annoni.

A mobilização foi tão significativa que a Brigada Militar foi enviada ao local para organizar o trânsito dos veículos que iam para o acampamento. Essa ocupação é lembrada como uma das mais bem-sucedidas da história do país, resultando no assentamento de 1.250 famílias ao longo de oito anos de luta, que incluíram ocupações de terra, greves de fome e marchas.

As primeiras famílias foram oficialmente assentadas em 1992, e o assentamento definitivo foi consolidado em 1993. O assentado Isaías Vedovatto, que participou da ocupação, recorda que a Annoni foi a primeira ocupação de grande impacto nacional nos primórdios do MST. Ele afirma que a organização para ocupar a fazenda foi um passo decisivo para a criação do movimento.

Avanços e Memórias

Ao longo desses 40 anos, Vedovatto reflete sobre os avanços do movimento e enfatiza que a experiência da Annoni e outros assentamentos serviram como um importante aprendizado para o MST. Ele destaca que o movimento se desenvolveu não apenas na teoria, mas através de práticas e conhecimentos adquiridos ao longo do tempo.

Ele também menciona momentos marcantes, como as reuniões inicial para organizar a ocupação e o ato da entrada na fazenda, além da lavração da terra, que contou com a ajuda de agricultores da região. Para Vedovatto, sua formação pessoal e como líder devem muito à experiência vivida na Fazenda Annoni, que moldou sua identidade e a de muitos outros.

Este evento não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade para relembrar a luta prolongada pela terra e os frutos que ela trouxe ao longo das décadas.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

