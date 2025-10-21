Notícias

Mega-Sena acumula R$ 85 milhões em MS; confira os números

Autor Diogo Sobral
Volantes de aposta da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nesta terça-feira, 21 de outubro, o concurso 2.930 da Mega-Sena não teve ganhadores para o prêmio principal, que agora está acumulado em R$ 85 milhões. No entanto, 67 apostadores de Mato Grosso do Sul aproveitaram a sorte e acertaram quatro dos seis números sorteados, cada um recebendo R$ 901,57.

Os números sorteados foram 1, 11, 13, 14, 36 e 45. As apostas vencedoras foram registradas em 13 cidades do estado, incluindo Campo Grande, Dourados e Corumbá. Os ganhadores podem retirar seus prêmios no próximo dia útil, apresentando o comprovante em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Além disso, o sorteio de hoje também premiou 70 apostas em todo o país que acertaram a quina, com cada um desses bilhetes valendo R$ 40.435,71. O próximo sorteio da Mega-Sena está agendado para esta quarta-feira, 22 de outubro, às 19h.

Detalhes sobre outras loterias:

No mesmo dia do sorteio da Mega-Sena, os resultados das outras loterias também foram divulgados:

  • Quina (concurso 6.858): O prêmio estimado foi de R$ 11.711.469,09.
  • Dia de Sorte (concurso 1.131): O prêmio chegava a R$ 4.000.000,00, com os números 6, 7, 11, 12, 13, 20, 26 sendo sorteados. O mês da sorte é julho.
  • Timemania (concurso 2.310): Com um prêmio de R$ 37.500.000,00, os números sorteados foram 2, 17, 44, 47, 55, 62, 66, e o time do coração foi Vila Nova/GO.
  • Lotofácil (concurso 3.518): O prêmio estimado foi de R$ 5.000.000,00, com os números 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25.

Os apostadores têm a chance de faturar grandes prêmios, e a expectativa continua alta para o próximo sorteio da Mega-Sena.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

