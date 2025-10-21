Colisão grave na Vila Cipa em PG: veja as imagens

Uma grave colisão envolvendo um carro, uma motocicleta e um Fiat Uno Mille ocorreu no final da tarde de terça-feira, dia 21 de setembro, por volta das 18h25, na Vila Cipa, em Ponta Grossa.

O acidente aconteceu na esquina entre a rua Tijucas do Sul e a rua Piraquara. Segundo informações, um Peugeot 207 estava subindo a rua Piraquara quando colidiu com o Uno Mille e uma motocicleta na interseção.

O motorista do Fiat Uno sofreu ferimentos moderados e foi rapidamente atendido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), sendo levado a uma unidade de saúde para tratamento. O motociclista, por sua vez, recebeu atendimento imediato e precisou ser entubado antes de ser encaminhado ao Hospital Regional em estado grave.

A condutora do Peugeot decidiu não receber atendimento médico. Após o acidente, a equipe de Patrulhamento Viário de Trânsito teve que isolar a área para a realização da perícia. As autoridades estão investigando as causas do acidente.