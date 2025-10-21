A Fazenda 17 é líder em três capitais após expulsão de Gaby Spanic

Na última segunda-feira, 20 de outubro, o programa A Fazenda 17 alcançou excelentes índices de audiência, especialmente após o episódio que resultou na expulsão da atriz Gaby Spanic. O reality show liderou a audiência em três importantes capitais brasileiras: Goiânia, Belo Horizonte e Salvador. Os dados foram contabilizados pela Kantar Ibope Media e Instar Analytics.

Liderança nas capitais

Em Goiânia, o programa foi exibido por volta das 22h30, conquistando a primeira posição por 48 minutos. A atração registrou uma média de 5,9 pontos, com um share de 18,7%, atingindo o maior índice de participação para as segundas-feiras.

Em Belo Horizonte, a liderança durou 37 minutos, com o reality alcançando 5,7 pontos de média e 19,4% de share, também o melhor desempenho para essa faixa de horário na cidade.

Na Salvador, a liderança foi mais breve, durando apenas 2 minutos, mas ainda assim o programa fechou com uma média de 4,9 pontos e um share de 14,4%.

Recordes de audiência

No Painel Nacional de Televisão (PNT), A Fazenda 17 acumula um share de 13,6% e uma média de 5,4 pontos. Outras cidades também se destacaram: Vitória registrou um incrível share de 18,9%, enquanto Curitiba ficou com 12%.

Exibição e produção

A Fazenda 17 é exibido diariamente, sempre às 22h30, com apresentação de Adriane Galisteu. A produção do programa é realizada pela Teleimage, sob a direção geral de Fernando Viudez. A direção de núcleo de realities fica a cargo de Rodrigo Carelli.

Os resultados de audiência mostram como o reality se tornou um ponto de atração significativo para o público, especialmente em momentos de grandes acontecimentos, como a expulsão de Gaby Spanic.