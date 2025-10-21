Notícias

Fisiculturista aos 31 anos morre no Rio Grande do Sul

Foto do ficulturista kadu sales durante competição
Kadu compartilhava sua rotina de treinos com mais de 12 mil seguidores no Instagram (Foto: Repreodução/Redes Sociais)

O fisiculturista Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido como Kadu Santos, faleceu nesta segunda-feira, dia 20, no Rio Grande do Sul, aos 31 anos. Com uma sólida carreira no fisiculturismo, Kadu conquistou 11 títulos e foi bicampeão geral do Muscle Contest, um dos maiores eventos da modalidade no país. A causa de sua morte ainda não foi informada.

Kadu era muito ativo nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde compartilhava sua rotina de treinos e suas conquistas com mais de 12 mil seguidores. Além das competições, ele oferecia treinamentos personalizados e consultoria online para seus fãs e aspirantes a fisiculturistas.

A mãe de Kadu expressou sua dor pela perda nas redes sociais, escrevendo: “O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado.” A notícia gerou uma onda de mensagens de apoio de amigos e admiradores, que deixaram homenagens em suas postagens. Kadu estava noivo da personal trainer Sabrina Wollmann. Ele fez o pedido de noivado em julho, durante uma competição, momento que foi muito especial para o casal.

Kadu Santos deixa um legado importante no mundo do fisiculturismo, inspirando muitos jovens a perseguirem seus objetivos na modalidade.

