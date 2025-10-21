Fisiculturista aos 31 anos morre no Rio Grande do Sul

O fisiculturista Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido como Kadu Santos, faleceu nesta segunda-feira, dia 20, no Rio Grande do Sul, aos 31 anos. Com uma sólida carreira no fisiculturismo, Kadu conquistou 11 títulos e foi bicampeão geral do Muscle Contest, um dos maiores eventos da modalidade no país. A causa de sua morte ainda não foi informada.

Kadu era muito ativo nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde compartilhava sua rotina de treinos e suas conquistas com mais de 12 mil seguidores. Além das competições, ele oferecia treinamentos personalizados e consultoria online para seus fãs e aspirantes a fisiculturistas.

A mãe de Kadu expressou sua dor pela perda nas redes sociais, escrevendo: “O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado.” A notícia gerou uma onda de mensagens de apoio de amigos e admiradores, que deixaram homenagens em suas postagens. Kadu estava noivo da personal trainer Sabrina Wollmann. Ele fez o pedido de noivado em julho, durante uma competição, momento que foi muito especial para o casal.

Kadu Santos deixa um legado importante no mundo do fisiculturismo, inspirando muitos jovens a perseguirem seus objetivos na modalidade.