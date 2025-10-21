Adriane Galisteu relembra Ayrton Senna em série da HBO Max

A HBO Max anunciou a estreia da série documental “Meu Ayrton por Adriane Galisteu”, marcada para o dia 6 de novembro. Esta produção, dividida em dois episódios de 45 minutos, traz um relato pessoal sobre o relacionamento da apresentadora e empresária Adriane Galisteu com o famoso piloto Ayrton Senna.

Três décadas após a morte do tricampeão mundial de Fórmula 1, Galisteu decide compartilhar seus sentimentos e memórias sobre um amor que deixou uma marca profunda na cultura brasileira dos anos 1990. A série promete tocar o coração dos espectadores com relatos íntimos e corajosos da apresentadora.

Além de Galisteu, a série inclui depoimentos de amigos e personalidades que conheceram o casal de perto. Entre os entrevistados estão o ex-piloto Emerson Fittipaldi, o amigo de Senna Jacir Bergmann II, a esposa de Braguinha, Luiza Almeida Braga, a ex-assessora de imprensa Betise Assumpção e o jornalista Roberto Cabrini. Cada um deles oferece uma perspectiva única e informações inéditas sobre a vida do ídolo brasileiro e sua relação com Galisteu.

“Meu Ayrton por Adriane Galisteu” é uma produção da Magnífica Produções em associação com a Warner Bros. Discovery e é dirigida por João Wainer. O time de produção executiva conta com Sérgio Nakasone, Adriana Cechetti e Luciana Soligo pela WBD, além de Renata Galvão pela Magnífica.

A série se apresenta como uma oportunidade de revisitar o legado de Ayrton Senna através dos olhos de quem viveu intensamente esse relacionamento. Os fãs do piloto e do automobilismo, assim como os admiradores da carreira de Galisteu, devem aguardar ansiosos pela exibição.