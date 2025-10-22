Ponta Grossa promove 1º congresso do movimento comunitário

Nos dias 24 e 25 de outubro, Ponta Grossa será palco do 1º Congresso do Movimento Comunitário. O evento reunirá lideranças populares, associações de moradores e coletivos de várias regiões da cidade. As atividades ocorrerão no Grande Auditório da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e o tema central será “A cidade que queremos e o orçamento público municipal”.

O congresso busca promover um diálogo mais eficaz entre as comunidades e o poder público, abordando questões essenciais como moradia, juventude, cultura, renda, educação e meio ambiente. A programação incluirá palestras, apresentações culturais e mesas de debate, além do lançamento do documentário “História Santa Bárbara: 30 anos de Ocupação”.

A cerimônia de abertura será na sexta-feira, dia 24, às 19h, contando com a presença de autoridades locais e lideranças comunitárias. A exibição do documentário que celebra os 30 anos de organização da comunidade Santa Bárbara será uma das atrações dessa noite. O Dr. Guilherme Simões, Secretário Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, dará a palestra de abertura, focando na relevância das políticas públicas para o fortalecimento das comunidades.

No sábado, as atividades começarão às 9h com uma palestra do vereador Júlio Kuller, presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, abordando o tema “Orçamento Municipal e suas Etapas”. Durante o dia, haverá debates sobre iniciativas do Governo Federal e seus impactos na vida da população, além de seis mesas temáticas que discutirão questões como moradia e autogestão, juventude e cultura nos bairros, direitos das mulheres, agricultura familiar e educação cidadã. O encerramento está previsto para às 16h30, quando será aprovada uma Carta Aberta com as pautas prioritárias levantadas durante o congresso.

Gerveson Tramontin, organizador do evento e líder da União por Moradia Popular de Ponta Grossa, afirmou que o congresso é um momento histórico para a cidade. Ele enfatiza a importância de criar um espaço de construção coletiva, onde a voz da população, especialmente aqueles que vivem nas áreas periféricas, possa ser ouvida.

O evento é fruto de uma colaboração entre a Prefeitura de Ponta Grossa, a UEPG, e diversas associações e movimentos populares, incluindo a Central de Movimentos Populares e a Associação União das Mulheres dos Campos Gerais.

Serviço: