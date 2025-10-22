Notícias

clássico de 1990 é reexibido no “vale a pena ver de novo”

Autor Rodrigo Campos
Foto: Divulgação/TV Globo
clássico de 1990 retorna no "Vale a Pena Ver de Novo"

A TV Globo anunciou a reprise da novela Rainha da Sucata, que reestreia no dia 3 de novembro, dentro do programa Vale a Pena Ver de Novo. Originalmente exibida em 1990, a novela se tornou um marco da teledramaturgia brasileira, abordando com humor e crítica social a disputa entre novos-ricos e a elite tradicional.

A volta da trama também comemora os 60 anos da emissora. A história é protagonizada por Regina Duarte, que interpreta Maria do Carmo, uma mulher batalhadora que, por meio dos negócios do pai, Onofre, um sucateiro (Lima Duarte), consegue ascender financeiramente, mas ainda busca a aceitação da alta sociedade de São Paulo. Outro papel de destaque é Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes, uma mulher sofisticada e vingativa que se opõe a Maria.

Enredo Principal

Ambientada em São Paulo, Rainha da Sucata acompanha Maria do Carmo, que se enriquece com o trabalho no sucateiro da família, mas mantém hábitos simples. O reencontro com Edu (Tony Ramos), seu antigo colega que agora enfrenta problemas financeiros com sua tradicional família, dá início a uma trama de vingança e ascensão social. Maria propõe a Edu um casamento de conveniência, onde ela oferece seu dinheiro em troca do prestígio que o nome da família dele pode proporcionar.

Ao se instalar na mansão dos Figueroa, Maria enfrenta a hostilidade de Laurinha, que, além de ser sua madrasta, nutre uma paixão proibida por Edu. Essa rivalidade e as traições de Renato Maia (Daniel Filho), administrador de Maria que a engana, tecem uma narrativa que mistura drama, comédia e crítica social.

Impacto Cultural dos Anos 90

Rainha da Sucata foi mais do que um sucesso de audiência; se tornou um fenômeno cultural. As roupas extravagantes de Maria, que incluíam chapéus, laçarotes e bolsas de corrente, influenciaram a moda da época. A icônica mesa de escritório da protagonista, feita com a dianteira de um Chevrolet 1958, simbolizava suas origens humildes e a habilidade de transformar sobras em luxo.

A abertura da novela, que apresentava uma boneca de sucata dançando a lambada ao som de “Me Chama que Eu Vou” de Sidney Magal, também se tornou célebre, consolidando a lambada como um hit nacional.

Elenco e Bastidores

A novela contou com um elenco renomado, incluindo Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, e Claudia Raia, entre outros. A direção foi realizada por Jorge Fernando, com a colaboração de Jodele Larcher, Alcides Nogueira e José Antonio de Souza.

Com uma combinação de humor ácido, crítica social e personagens marcantes, Rainha da Sucata se firmou como uma das produções mais memoráveis da televisão brasileira, prometendo emocionar uma nova geração de telespectadores com sua reprise.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

