clássico de 1990 é reexibido no “vale a pena ver de novo”

A TV Globo anunciou a reprise da novela Rainha da Sucata, que reestreia no dia 3 de novembro, dentro do programa Vale a Pena Ver de Novo. Originalmente exibida em 1990, a novela se tornou um marco da teledramaturgia brasileira, abordando com humor e crítica social a disputa entre novos-ricos e a elite tradicional.

A volta da trama também comemora os 60 anos da emissora. A história é protagonizada por Regina Duarte, que interpreta Maria do Carmo, uma mulher batalhadora que, por meio dos negócios do pai, Onofre, um sucateiro (Lima Duarte), consegue ascender financeiramente, mas ainda busca a aceitação da alta sociedade de São Paulo. Outro papel de destaque é Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes, uma mulher sofisticada e vingativa que se opõe a Maria.

Enredo Principal

Ambientada em São Paulo, Rainha da Sucata acompanha Maria do Carmo, que se enriquece com o trabalho no sucateiro da família, mas mantém hábitos simples. O reencontro com Edu (Tony Ramos), seu antigo colega que agora enfrenta problemas financeiros com sua tradicional família, dá início a uma trama de vingança e ascensão social. Maria propõe a Edu um casamento de conveniência, onde ela oferece seu dinheiro em troca do prestígio que o nome da família dele pode proporcionar.

Ao se instalar na mansão dos Figueroa, Maria enfrenta a hostilidade de Laurinha, que, além de ser sua madrasta, nutre uma paixão proibida por Edu. Essa rivalidade e as traições de Renato Maia (Daniel Filho), administrador de Maria que a engana, tecem uma narrativa que mistura drama, comédia e crítica social.

Impacto Cultural dos Anos 90

Rainha da Sucata foi mais do que um sucesso de audiência; se tornou um fenômeno cultural. As roupas extravagantes de Maria, que incluíam chapéus, laçarotes e bolsas de corrente, influenciaram a moda da época. A icônica mesa de escritório da protagonista, feita com a dianteira de um Chevrolet 1958, simbolizava suas origens humildes e a habilidade de transformar sobras em luxo.

A abertura da novela, que apresentava uma boneca de sucata dançando a lambada ao som de “Me Chama que Eu Vou” de Sidney Magal, também se tornou célebre, consolidando a lambada como um hit nacional.

Elenco e Bastidores

A novela contou com um elenco renomado, incluindo Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, e Claudia Raia, entre outros. A direção foi realizada por Jorge Fernando, com a colaboração de Jodele Larcher, Alcides Nogueira e José Antonio de Souza.

Com uma combinação de humor ácido, crítica social e personagens marcantes, Rainha da Sucata se firmou como uma das produções mais memoráveis da televisão brasileira, prometendo emocionar uma nova geração de telespectadores com sua reprise.