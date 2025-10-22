números consolidados de 21/10/2025 são divulgados

A novela Três Graças, exibida às 21h, teve uma queda de audiência em seu segundo capítulo, ficando empatada com a novela Dona de Mim em termos de público. Essa situação acendeu um alerta nas emissoras, já que uma perda de espectadores na fase inicial de uma novela pode ser preocupante para sua continuidade e sucesso.

No horário, o SBT Brasil se destacou, superando a audiência da novela O Senhor e a Serva, transmitida pela Record TV. O SBT também obteve bons números com a transmissão da Copa Sul-Americana, atraindo um número considerável de telespectadores.

A seguir estão os números de audiência consolidada do dia 21 de outubro de 2025:

Hora Um : 4,5 pontos

: 4,5 pontos Bom Dia SP : 9,1 pontos

: 9,1 pontos Bom Dia Brasil : 9,2 pontos

: 9,2 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,1 pontos

: 7,1 pontos Mais Você : 7,7 pontos

: 7,7 pontos SP1 : 10,6 pontos

: 10,6 pontos Globo Esporte : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Jornal Hoje : 10,6 pontos

: 10,6 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 12,3 pontos

: 12,3 pontos Sessão da Tarde: Doze é Demais : 10,8 pontos

: 10,8 pontos SPTV : 12,7 pontos

: 12,7 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 17,4 pontos

: 17,4 pontos Êta Mundo Melhor! : 20,7 pontos

: 20,7 pontos SP2 : 21,2 pontos

: 21,2 pontos Dona de Mim : 21,8 pontos

: 21,8 pontos Jornal Nacional : 22,7 pontos

: 22,7 pontos Três Graças : 21,8 pontos

: 21,8 pontos Vida de Rodeio : 11,6 pontos

: 11,6 pontos Aberto ao Público : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Profissão Repórter : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Jornal da Globo : 5,6 pontos

: 5,6 pontos Conversa com Bial : 4,6 pontos

: 4,6 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos

A Record TV também registrou os seguintes números:

Balanço Geral Manhã : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Balanço Geral Manhã II : 2,6 pontos

: 2,6 pontos Balanço Geral Manhã SP : 3,1 pontos

: 3,1 pontos Fala Brasil : 3,7 pontos

: 3,7 pontos Hoje em Dia : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Balanço Geral SP : 4,8 pontos

: 4,8 pontos Igreja Universal : 5,4 pontos

: 5,4 pontos Balanço Geral SP (segunda edição) : 5,1 pontos

: 5,1 pontos A Escrava Isaura : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Cidade Alerta : 4,0 pontos

: 4,0 pontos Cidade Alerta SP : 7,6 pontos

: 7,6 pontos Jornal da Record : 6,7 pontos

: 6,7 pontos O Senhor e a Serva : 4,8 pontos

: 4,8 pontos Reis: O Pecado : 4,6 pontos

: 4,6 pontos A Fazenda 17 : 6,4 pontos

: 6,4 pontos Jornal da Record 24h : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Fala Que Eu Te Escuto: 1,3 pontos

O SBT, por sua vez, apresentou a seguinte audiência:

SBT Manhã : 2,6 pontos

: 2,6 pontos SBT Manhã 2ª Edição : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Bom Dia & Cia : 1,6 pontos

: 1,6 pontos Primeiro Impacto : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Alô Você : 3,1 pontos

: 3,1 pontos Maria do Bairro : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Rubi : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Champions: Arsenal x Atlético de Madrid : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Aqui Agora : 3,1 pontos

: 3,1 pontos Coração Indomável : 3,5 pontos

: 3,5 pontos SBT Brasil : 4,4 pontos

: 4,4 pontos Copa Sul-Americana: Independiente del Valle x Atlético-MG : 4,6 pontos

: 4,6 pontos Programa do Ratinho : 3,3 pontos

: 3,3 pontos The Noite : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Operação Mesquita : 1,8 pontos

: 1,8 pontos SBT Podnight : 1,6 pontos

: 1,6 pontos SBT Notícias : 1,7 pontos

: 1,7 pontos SBT Manhã Madrugada: 2,0 pontos

Em outros canais, foram os seguintes números:

Giro de Notícias : 0,1

: 0,1 Valor da Vida : 0,2

: 0,2 AgroBand : 0,2

: 0,2 Bora Brasil SP : 0,3

: 0,3 Bora Brasil : 0,3

: 0,3 Jogo Aberto : 1,0

: 1,0 Jogo Aberto SP : 2,4

: 2,4 Os Donos da Bola : 2,2

: 2,2 Melhor da Tarde : 1,2

: 1,2 Brasil Urgente : 2,2

: 2,2 Brasil Urgente SP : 2,9

: 2,9 Jornal da Band : 3,1

: 3,1 Cruel Istambul : 1,5

: 1,5 Show da Fé : 0,3

: 0,3 MasterChef Confeitaria 2 : 1,3

: 1,3 Jornal da Noite : 0,3

: 0,3 Esporte Total: 0,3

E finalmente:

Manhã com Você : 0,1

: 0,1 Fica com a Gente : 0,1

: 0,1 A Tarde é Sua : 1,1

: 1,1 Brasil do Povo : 0,3

: 0,3 RedeTV! News : 0,3

: 0,3 Show da Fé : 0,2

: 0,2 Rapidinhas da Fama : 0,2

: 0,2 TV Fama : 0,7

: 0,7 Operação de Risco (reapresentação) : 0,8

: 0,8 Leitura Dinâmica : 0,3

: 0,3 Jogo na Tela : 0,1

: 0,1 Madrugada Animada: 0,2

Os números apresentados refletem a medição da audiência na Grande São Paulo. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Essas informações são importantes para a avaliação e planejamento do mercado publicitário.