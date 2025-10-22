números consolidados de 21/10/2025 são divulgados

A novela Três Graças, exibida às 21h, teve uma queda de audiência em seu segundo capítulo, ficando empatada com a novela Dona de Mim em termos de público. Essa situação acendeu um alerta nas emissoras, já que uma perda de espectadores na fase inicial de uma novela pode ser preocupante para sua continuidade e sucesso.
No horário, o SBT Brasil se destacou, superando a audiência da novela O Senhor e a Serva, transmitida pela Record TV. O SBT também obteve bons números com a transmissão da Copa Sul-Americana, atraindo um número considerável de telespectadores.
A seguir estão os números de audiência consolidada do dia 21 de outubro de 2025:
- Hora Um: 4,5 pontos
- Bom Dia SP: 9,1 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,2 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,1 pontos
- Mais Você: 7,7 pontos
- SP1: 10,6 pontos
- Globo Esporte: 10,3 pontos
- Jornal Hoje: 10,6 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,3 pontos
- Sessão da Tarde: Doze é Demais: 10,8 pontos
- SPTV: 12,7 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,4 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 20,7 pontos
- SP2: 21,2 pontos
- Dona de Mim: 21,8 pontos
- Jornal Nacional: 22,7 pontos
- Três Graças: 21,8 pontos
- Vida de Rodeio: 11,6 pontos
- Aberto ao Público: 7,3 pontos
- Profissão Repórter: 6,2 pontos
- Jornal da Globo: 5,6 pontos
- Conversa com Bial: 4,6 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 3,9 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos
A Record TV também registrou os seguintes números:
- Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
- Balanço Geral Manhã II: 2,6 pontos
- Balanço Geral Manhã SP: 3,1 pontos
- Fala Brasil: 3,7 pontos
- Hoje em Dia: 3,6 pontos
- Balanço Geral SP: 4,8 pontos
- Igreja Universal: 5,4 pontos
- Balanço Geral SP (segunda edição): 5,1 pontos
- A Escrava Isaura: 3,6 pontos
- Cidade Alerta: 4,0 pontos
- Cidade Alerta SP: 7,6 pontos
- Jornal da Record: 6,7 pontos
- O Senhor e a Serva: 4,8 pontos
- Reis: O Pecado: 4,6 pontos
- A Fazenda 17: 6,4 pontos
- Jornal da Record 24h: 3,0 pontos
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,3 pontos
O SBT, por sua vez, apresentou a seguinte audiência:
- SBT Manhã: 2,6 pontos
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,5 pontos
- Bom Dia & Cia: 1,6 pontos
- Primeiro Impacto: 2,5 pontos
- Alô Você: 3,1 pontos
- Maria do Bairro: 4,1 pontos
- Rubi: 3,0 pontos
- Champions: Arsenal x Atlético de Madrid: 3,2 pontos
- Aqui Agora: 3,1 pontos
- Coração Indomável: 3,5 pontos
- SBT Brasil: 4,4 pontos
- Copa Sul-Americana: Independiente del Valle x Atlético-MG: 4,6 pontos
- Programa do Ratinho: 3,3 pontos
- The Noite: 2,5 pontos
- Operação Mesquita: 1,8 pontos
- SBT Podnight: 1,6 pontos
- SBT Notícias: 1,7 pontos
- SBT Manhã Madrugada: 2,0 pontos
Em outros canais, foram os seguintes números:
- Giro de Notícias: 0,1
- Valor da Vida: 0,2
- AgroBand: 0,2
- Bora Brasil SP: 0,3
- Bora Brasil: 0,3
- Jogo Aberto: 1,0
- Jogo Aberto SP: 2,4
- Os Donos da Bola: 2,2
- Melhor da Tarde: 1,2
- Brasil Urgente: 2,2
- Brasil Urgente SP: 2,9
- Jornal da Band: 3,1
- Cruel Istambul: 1,5
- Show da Fé: 0,3
- MasterChef Confeitaria 2: 1,3
- Jornal da Noite: 0,3
- Esporte Total: 0,3
E finalmente:
- Manhã com Você: 0,1
- Fica com a Gente: 0,1
- A Tarde é Sua: 1,1
- Brasil do Povo: 0,3
- RedeTV! News: 0,3
- Show da Fé: 0,2
- Rapidinhas da Fama: 0,2
- TV Fama: 0,7
- Operação de Risco (reapresentação): 0,8
- Leitura Dinâmica: 0,3
- Jogo na Tela: 0,1
- Madrugada Animada: 0,2
Os números apresentados refletem a medição da audiência na Grande São Paulo. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Essas informações são importantes para a avaliação e planejamento do mercado publicitário.