Globo reúne família de artistas na vinheta de fim de ano 2025

A TV Globo começou, no dia 21 de outubro de 2025, as gravações de sua tradicional vinheta de fim de ano nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Para este ano, a emissora escolheu um tom íntimo e emocional, destacando valores como pertencimento, união e cooperação. A nova proposta apresenta artistas, jornalistas e apresentadores acompanhados por familiares e pessoas queridas, o que ressalta os laços afetivos e celebra as conexões que vão além das telas.

Segundo informações da emissora, a ideia central é mostrar encontros genuínos, retratando momentos espontâneos entre os talentos e seus convidados. O elenco conta com nomes de diferentes gerações que estão na emissora, todos gravando ao lado de pais, filhos, irmãos, cônjuges e amigos próximos.

Entre os participantes confirmados estão figuras como Lázaro Ramos, acompanhado de Taís Araújo, e Rafa Kalimann com sua mãe, Genilda Fernandes. Também marcam presença Renata Vasconcellos com a irmã gêmea, Lanza Mazza, Lucas Leto e sua mãe, Edméa, além de Eliana com a mãe, Eva. Outros nomes incluem Larissa Manoela e seu marido, André Luiz Frambach, Rainer Cadete e o filho, Pietro, Guilherme Fontes com a filha, Carolina, William Bonner e a esposa, Natasha, e Marcos Caruso com o companheiro, Marcos Paiva.

Uma das novidades deste ano é a participação de profissionais de outras emissoras, o que gerou bastante repercussão nos bastidores. O jornalista César Tralli gravou ao lado de sua esposa, Ticiane Pinheiro, apresentadora do “Hoje em Dia”, da Record. Além disso, Patrícia Poeta participou da gravação acompanhada da irmã, Paloma Poeta, que é apresentadora do “Fala Brasil”, também da concorrente. Essa abertura entre emissoras reflete um espírito colaborativo e a conexão humana que a vinheta busca transmitir.

A vinheta de fim de ano da Globo é um dos símbolos mais reconhecidos da televisão brasileira, encerrando cada ciclo com o famoso jingle “Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou”. Neste ano, a mensagem central é “Família, amizade e conexão”, enfatizando diferentes formas de afeto e proximidade.

Além de ser exibida nos intervalos da programação e na grade de dezembro, a vinheta contará com versões digitais e conteúdos de bastidores, que serão compartilhados nas redes sociais da Globo durante o mês. O objetivo é estreitar ainda mais a relação entre o público e os artistas, reforçando o caráter coletivo da mensagem.