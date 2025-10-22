Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch lançam novo programa de humor

Tata Werneck e Eduardo Sterblitch estão de volta à comédia com o novo programa intitulado “E.T.”, que começou a ser gravado nesta semana. A atração, que terá 13 episódios, promete explorar a improvisação e a versatilidade da dupla. O programa está previsto para ser exibido em 2026 nas plataformas Multishow e Globoplay e será dirigido por Joana Clark e Rafael Queiroga.

Este projeto marca o reencontro de dois dos principais nomes do humor no Brasil, oferecendo um formato que combina esquetes, sátiras e momentos de improviso, uma característica que consolidou a fama de ambos no cenário da comédia nacional. Tata e Sterblitch não apenas interpretarão diferentes personagens, mas também aparecerão como eles mesmos, criando uma mistura entre ficção e realidade que proporciona um tom metalinguístico ao programa. Com esse estilo, a intenção é satirizar desde programas de auditório até realities e telejornais, mantendo a irreverência que já fez parte de projetos anteriores dos dois.

O programa “E.T.” será gravado de maneira híbrida, misturando cenas escritas com trechos totalmente improvisados. O objetivo é capturar a espontaneidade da dupla, cuja química é um dos pontos fortes do programa. O lançamento está agendado para o primeiro semestre de 2026 e faz parte de uma nova leva de produções originais do Multishow e do Globoplay, que têm se dedicado a criar formatos autorais e a valorizar o humor nacional.

Além deste novo projeto, Eduardo Sterblitch recentemente renovou seu contrato com a Globo, que foi assinado em maio deste ano. Esse novo acordo amplia suas oportunidades dentro da emissora, permitindo que ele desenvolva quadros especiais e projetos cinematográficos. Uma ideia de filme escrita por ele já recebeu aprovação interna na Globo, evidenciando seu talento e versatilidade. Com isso, Sterblitch continua sua trajetória em várias plataformas do grupo, firmando-se como um dos nomes mais criativos do entretenimento brasileiro contemporâneo.