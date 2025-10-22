Trilha de “Três Graças” conta com Liniker e Marília Mendonça

A nova novela das nove da TV Globo, intitulada “Três Graças”, estreia na próxima segunda-feira, dia 20 de outubro, e promete emocionar o público não apenas com sua narrativa, mas também com uma trilha sonora diversificada. Criada por Aguinaldo Silva e dirigida por Luiz Henrique Rios, a produção é ambientada na cidade de São Paulo, que serve como um pano de fundo vibrante para a história.

Um dos destaques da trilha é a versão inédita da canção “Clareou”, interpretada por Thiaguinho e Negra Li. Essa música abrirá cada episódio da novela. Conhecida pela interpretação de Diogo Nogueira e Xande de Pilares, a nova versão traz arranjos modernos e de inspiração urbana, simbolizando temas de esperança e renovação que permeiam a trama.

A nova leitura de “Clareou” combina o samba romântico de Thiaguinho com a força da música urbana de Negra Li. Thiaguinho expressou sua empolgação ao afirmar que sempre sonhou em cantar a música de abertura de uma novela das nove e que está ansioso para o início da trama. Por sua vez, Negra Li comentou sobre o significado do convite, celebrando seu retorno à teledramaturgia da Globo e a parceria com Thiaguinho como algo mágico.

O diretor Luiz Henrique Rios explicou que a trilha sonora foi cuidadosamente selecionada para refletir as emoções dos personagens e conectar-se com o público. Ele destacou que haverá surpresas musicais ao longo dos episódios, incluindo uma regravação de uma famosa canção de Roberto Carlos, que acompanhará o romance entre os personagens Gerluce e Paulinho.

A trilha variada de “Três Graças” traz estilos que vão desde pagode, pop, gospel, funk, sertanejo até MPB, refletindo a diversidade cultural de São Paulo. Entre os artistas brasileiros que farão parte da trilha estão Vanessa da Mata, BaianaSystem, Péricles, Liniker, Ludmilla, Anavitória, Marília Mendonça, Cristiano Araújo, Daniela Araújo, Hungria, João Gomes, Milionário e José Rico, além de Belo, que também atuará na novela.

Alinhando-se às vozes nacionais, a trilha também inclui artistas internacionais como John Legend, Miley Cyrus, Meghan Trainor e Peggy Lee, que prometem trazer toques sofisticados, românticos e divertidos às cenas da novela. Com uma proposta musical tão rica, “Três Graças” busca criar uma imersão completa para os telespectadores, mantendo-os conectados à trama e às emoções dos personagens.