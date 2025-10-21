Nívea Maria se veste de homem em “Êta Mundo Melhor!”

A atriz Nívea Maria vai surpreender o público em “Êta Mundo Melhor!” ao aparecer caracterizada como homem. Sua personagem, Margarida, vai adotar o nome Adamo Angel após vencer um concurso de radionovela. Essa mudança é uma homenagem do autor Mauro Wilson ao escritor Walcyr Carrasco, que usava esse pseudônimo na TV Manchete. Esse momento marcante ocorrerá no centésimo capítulo da novela, que será exibido nesta quinta-feira, dia 23 de outubro.

A novela, que vai ao ar às 18h, continuará por mais alguns meses. Recentemente, a TV Globo decidiu estender a trama até 13 de março de 2026, totalizando 221 capítulos. Com essa prorrogação, a estreia da nova novela “Nobreza do Amor” foi adiada de 2 para 16 de março de 2026.

A decisão de prolongar “Êta Mundo Melhor!” aconteceu após um grupo de discussão indicar que a trama tem recebido forte aprovação do público. Os telespectadores destacaram o carisma dos protagonistas, como Candinho, interpretado por Sergio Guizé, além da força dos personagens secundários, entre eles Dita, vivida por Jeniffer Nascimento, e Sandra, interpretada por Flávia Alessandra, que se tornou uma das principais referências dramáticas da novela.

Além disso, os telespectadores expressaram interesse em ver Estela, interpretada por Larissa Manoela, com um novo par romântico. A introdução do personagem Túlio, vivido por Cadu Libonati, já estava prevista e vai satisfazer essa expectativa do público, contribuindo para a evolução emocional da jovem até os capítulos finais.

A pesquisa também revelou que os núcleos rural e urbano da trama poderiam se conectar de maneira mais fluida. A equipe de Mauro Wilson está atenta a esse feedback e planeja aprimorar essa interação nos próximos episódios, com o objetivo de tornar a narrativa ainda mais envolvente para os telespectadores.