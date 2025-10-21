Luis Melo expressa descontentamento com papel em Vale Tudo

O ator Luís Melo expressou sua frustração com o desenvolvimento de seu personagem na nova versão da novela “Vale Tudo”, que foi exibida pela Globo em 2025. No remake da trama clássica, ele dá vida ao jornalista Bartolomeu, mas sentiu que o papel não teve a importância que esperava na narrativa, tendo uma participação discreta nas histórias da protagonista Raquel, interpretada por Taís Araújo, e no restaurante Paladar.

Em uma entrevista no podcast “Ser Artista”, Melo foi perguntado sobre sua experiência na novela adaptada por Manuela Dias. Ele foi direto ao afirmar que se sentiu desapontado com a pouca relevância de seu personagem na trama. Quando questionado se esperava mais da novela, o ator respondeu claramente: “Eu esperava”.

Apesar de sua insatisfação, Melo mostrou entender as limitações do roteiro e comentou que não seria apropriado para a equipe mudar a história apenas para dar mais destaque a seu papel. Ele explicou que não se deixou abater pela situação e refletiu sobre como poderia estar envolvido em outros projetos. “A única coisa que senti foi pensar: ‘Meu Deus, eu poderia estar fazendo tanta coisa’. Mas eu também não sei fazer nada pela metade”, disse ele, ressaltando que mesmo que seu personagem não tenha sido explorado, ele se dedicou intensamente à produção.

O ator também mencionou que decidiu se comprometer completamente com a novela, adiando outros projetos artísticos até que as gravações fossem concluídas. “Eu não pensei em outra coisa. Não mexi em peça, projetos, nada. Não fiz nada enquanto não terminasse. Mas você fica com uma vontade de fazer mais”, revelou Melo.

Essa declaração mostra a insatisfação de Luís Melo em relação ao que poderia ter sido seu trabalho, além de destacar o desafio de participar de um projeto tão visível sem o retorno artístico que esperava.

### Trajetória Marcante na Televisão

Luís Melo começou sua carreira na televisão em 1995, na novela “Cara & Coroa”, onde sua atuação foi reconhecida com o Prêmio APCA, ajudando a consolidar sua imagem no cenário artístico nacional. Desde então, ele construiu uma carreira sólida, marcada por papéis memoráveis, muitos dos quais são antagonistas. Alguns de seus personagens mais notáveis incluem Batista na novela “O Cravo e a Rosa” (2000), Bento Manuel em “A Casa das Sete Mulheres” (2003), Ramiro em “América” (2005), Rafael em “Eterna Magia” (2007), Atílio em “Amor à Vida” (2013), Mássimo em “Além do Tempo” (2015) e o juiz Gustavo em “O Outro Lado do Paraíso” (2017).

A sinceridade com que Luís Melo aborda sua carreira reflete seu desejo de continuar buscando papéis desafiadores e bem desenvolvidos, mesmo após mais de 30 anos de trajetória na televisão.