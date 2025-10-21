Engenheiro morre em acidente na BR-267 em 21 de outubro

Engenheiro Morre em Acidente na BR-267

Na noite de segunda-feira (20), um acidente fatal ocorreu na BR-267, entre os distritos de Nova Casa Verde e Nova Alvorada do Sul. O engenheiro civil Igor Santos Vougado, de 32 anos, perdeu a vida após uma colisão entre seu carro e um caminhão. O impacto foi tão forte que o veículo de Igor ficou completamente destruído.

Igor estava voltando de Aparecida do Taboado, onde passou o fim de semana, e seguia para Rio Brilhante a trabalho. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para controlar o tráfego na rodovia enquanto a Polícia Civil e a perícia realizavam a análise do local.

Durante as investigações, um transeunte encontrou o relógio de Igor na pista e avisou o irmão da vítima sobre o ocorrido. O motorista do caminhão, que seguia em direção a Nova Casa Verde, afirmou à polícia que Igor teria invadido a pista oposta. Ele mencionou que acredita que o engenheiro pode ter perdido o controle do carro devido a ondulações na estrada.

O caso revela a importância da atenção nas estradas, especialmente em trechos com problemas na pavimentação. As investigações continuam, e mais informações sobre o acidente devem ser divulgadas em breve.