Tibagi abre inscrições para a 3ª Feira da Lua

A Prefeitura de Tibagi está promovendo a 3ª Edição da Feira da Lua, um evento que acontece no dia 15 de novembro, no Calçadão João Doca. O objetivo é dar visibilidade a produtos artesanais, agroindustriais e da agricultura familiar, além de fomentar a economia local. Para isso, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, em parceria com a Secretaria de Turismo e a ACETT, convida produtores rurais, artesãos e empreendedores da região a participarem.

Com a regulamentação da Lei Municipal da Feira Livre de Tibagi, desde março de 2020, a feira se tornou um espaço importante para a comercialização de produtos feitos na cidade. Este tipo de evento é uma oportunidade para que os produtores se conectem com a população e movimentem a economia local.

As inscrições para interessados em participar estão abertas desde o dia 15 de outubro e seguem até 10 de novembro. São 14 vagas disponíveis, e os interessados devem completar um formulário que será analisado pela organização do evento.

Para esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento pelos telefones (42) 98809-9274 ou (42) 99956-6866.

O evento promete ser uma excelente oportunidade para todos que atuam na produção e venda de produtos locais, incentivando o comércio e estreitando laços entre produtores e consumidores em Tibagi.