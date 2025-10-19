Record divulga reality de Boninho para 2026: “A Casa do Patrão”

A emissora Record surpreendeu o público ao anunciar, no último domingo (19), a chegada do reality show “A Casa do Patrão”. O projeto, que será dirigido por Boninho, um dos nomes mais conhecidos do entretenimento na televisão brasileira, foi confirmado por Alarico Naves, superintendente-comercial multiplataforma da Record, durante um evento de marketing realizado em Portugal.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram de Naves. Na mensagem, ele destacou a importância do novo programa, chamando-o de “o verdadeiro reality do Boninho”. O executivo também mencionou que já existem potenciais anunciantes interessados no projeto, mesmo antes de seu lançamento oficial.

Boninho, que atualmente está focado na nova temporada de “The Voice Brasil” no SBT, surpreendeu o mercado ao mudar de emissora. Em abril, havia especulações de que o reality show poderia estrear pelo SBT, pois o registro da marca “A Casa do Patrão” já havia sido descoberto nas redes sociais. No entanto, a Record adquiriu o formato e planeja lançá-lo em abril de 2026, substituindo o programa “Power Couple”.

Embora ainda não tenham sido revelados muitos detalhes, “A Casa do Patrão” seguirá a linha tradicional de confinamento, com provas e festas, além de prêmios em dinheiro. A proposta é criar um ambiente semelhante a outros realities populares, como o “Big Brother Brasil”, que Boninho dirigiu por mais de 20 anos na Globo.

A expectativa é alta, tanto entre anunciantes quanto para o público, com a Record apostando em um formato que promete alta dinâmica e engajamento digital. Para a emissora, esta pode ser uma das principais estreias na televisão brasileira em 2026, reafirmando seu espaço no cenário do entretenimento.