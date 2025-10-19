Advogada ferida em incêndio luta pela recuperação após tragédia

Advogada Ferida em Incêndio em Cascavel Continua Internada

A advogada Juliane Suelen Vieira dos Reis, de 28 anos, permanece internada em estado grave no hospital de referência de queimaduras em Londrina, Paraná. Ela foi vítima de um incêndio que afetou um prédio em Cascavel, no oeste do estado, ao tentar salvar sua mãe e um primo de segundo grau.

No dia 15 de março, Juliane não estava em casa quando o incêndio começou de manhã. Ao perceber a situação, ela acessou a parte externa do prédio, entrando por um apartamento no 12º andar, para tentar resgatar sua família, que estava no 13º andar. A jovem se pendurou em aparelhos de ar-condicionado para alcançar a janela onde seus familiares estavam. Infelizmente, ela sofreu queimaduras em 70% do corpo durante a tentativa de salvamento.

Amigos e familiares estão prestando apoio à advogada. Uma amiga publicou mensagens nas redes sociais, reconhecendo o esforço de Juliane e ressaltando sua força e coragem. “Você é nossa força, nossa guerreira, nossa inspiração! Estamos com você e não vamos soltar sua mão nunca”, afirmou a amiga nas redes sociais.

Descrição do Incêndio

O incêndio deixou outras cinco pessoas feridas. Moradores do prédio relataram que ouviram gritos e barulhos de portas batendo. Patrick Simonetto, um dos moradores do 13º andar, comentou que, ao verificar o que acontecia, encontrou muita fumaça já tomando conta do apartamento onde o acidente ocorreu. Ele e outros moradores tentaram apagar as chamas com extintores, mas o fogo já estava muito avançado, dificultando qualquer ação de resgate.

Investigação da Polícia

A Polícia Civil do Paraná informou que a primeira análise do local do incêndio indicou que a causa foi acidental, e não criminosa. O delegado Ian Leão explicou em coletiva que, após a liberação do local pelos Bombeiros, a Polícia Científica fez a perícia inicial e não encontrou evidências de um incêndio provocado intencionalmente.

O inquérito sobre as causas do incêndio está em andamento e deve ser concluído em até 30 dias, com possibilidade de prorrogação.

A situação de Juliane e as investigações em andamento geram grande comoção na comunidade local. A população permanece atenta às atualizações sobre sua recuperação e as causas do trágico incidente.