Globo adianta estreia de “Três Graças” no “Domingão”

Neste domingo, 19 de outubro, a emissora Globo aproveitou o programa Domingão com Huck para promover a nova novela Três Graças, que estreia nesta segunda-feira, 20. O apresentador Luciano Huck recebeu várias estrelas do elenco no palco para falar sobre os bastidores e os personagens da trama, que vem para substituir Vale Tudo.

Entre os convidados estavam os atores Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Grazi Massafera, Murilo Benício, Marcos Palmeira, Rômulo Estrela, Pedro Novaes, além dos cantores Belo e Xamã. Enquanto conversavam sobre a produção, Belo e Xamã animaram o público com apresentações de seus maiores sucessos.

O cantor Thiaguinho também fez uma participação especial, apresentando uma nova versão da música "Clareou", que será o tema de abertura da novela. A canção, originalmente interpretada por Diogo Nogueira e Xande de Pilares, ganhou uma nova interpretação em parceria com a cantora Negra Li, misturando samba com elementos da música urbana de São Paulo. Thiaguinho expressou sua felicidade: “Sempre sonhei em cantar a abertura de uma novela das nove. Estou muito feliz em dividir os vocais com a maravilhosa Negra Li e ansioso para a estreia de Três Graças”.

Enredo da Novela

Três Graças promete trazer uma mistura de drama, emoção e crítica social. A trama gira em torno de três mulheres de gerações diferentes que enfrentam a maternidade na adolescência sem o apoio dos parceiros, abordando temas de resistência, amor e recomeços.

As protagonistas são Gerluce (Sophie Charlotte), Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral), cujas histórias se entrelaçam em um mesmo destino. Outro aspecto importante da novela é o enredo que revela um esquema criminoso de falsificação de medicamentos. Os antagonistas da história, Santiago Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), são responsáveis por uma fundação que desvia verbas públicas e distribui placebos no lugar de medicamentos eficazes, ampliando o conflito moral da trama.

Equipe Criativa

A novela é criada e escrita por Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística é assinada por Luiz Henrique Rios, sob a produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. O primeiro capítulo de Três Graças irá ao ar nesta segunda-feira, logo após o Jornal Nacional, no horário nobre da Globo.