Número de mortos em desabamento de casas em Pernambuco chega a dois

No início da manhã deste domingo (19), um desabamento de casas na comunidade de Jatobá, em Olinda, na região metropolitana do Recife, resultou na morte de duas pessoas e deixou nove feridos. O incidente ocorreu em um imóvel que abrigava oito residências, sendo cinco no térreo e três no andar superior. No total, havia 12 moradores no local, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Entre as vítimas fatais estão dois homens. Um deles foi encontrado sem vida no local, enquanto o outro, com 90% do corpo queimado, foi resgatado por helicóptero. Ele foi levado inicialmente para um campo do quartel do Derby, no Recife, e depois transferido para o Hospital da Restauração, onde não sobreviveu a gravidade dos ferimentos.

Os feridos foram retirados do imóvel em ruínas, alguns por vizinhos e outros pelos bombeiros, e encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a hospitais da região. Durante o resgate, uma idosa cadeirante ainda estava desaparecida sob os destroços.

As causas do desabamento estão sendo investigadas. Há suspeitas de que uma explosão de um botijão de gás possa ter motivado o acidente; entretanto, os bombeiros relataram que não conseguiram perceber cheiro de gás ao chegarem ao local. A investigação será conduzida pela Delegacia do Varadouro, e uma equipe do Instituto de Criminalística (IC) já realizou perícia no local.

As operações de resgate enfrentaram dificuldades devido à configuração do imóvel, que concentrava várias moradias em um único espaço. A governadora Raquel Lyra, que se encontra em viagem à China, afirmou nas redes sociais que todas as equipes de emergência estão mobilizadas para atender o caso, desde o resgate das vítimas até as investigações.

A Prefeitura de Olinda também está realizando ações de apoio às vítimas. A prefeita Mirella Almeida informou que a Defesa Civil e várias equipes municipais estão no local, prestando assistência.

Além do Corpo de Bombeiros, que atuou com nove carros de resgate e 33 profissionais, participaram da operação o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Defesa Civil e diversas secretarias municipais, incluindo Saúde e Assistência Social. As equipes continuam no local, trabalhando para dar suporte à comunidade afetada.