Internacional derrota Sport e se distancia do rebaixamento

Internacional vence Sport por 2 a 0 no Beira-Rio e se afasta da zona de rebaixamento
Neste domingo (19), o Internacional enfrentou o Sport em uma partida crucial do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Beira-Rio. O time gaúcho saiu vitorioso por 2 a 0, com gols de Borré e Bruno Henrique, garantindo assim um respiro importante na competição.
Com esse resultado, o Internacional alcançou 35 pontos e ocupa agora a 14ª posição na tabela. A vitória foi decisiva para distanciar a equipe da zona de rebaixamento, aumentando a distância para sete pontos do Vitória, que é o primeiro time dentro da faixa de risco, com 28 pontos. Por outro lado, o Sport permanece em último lugar, somando apenas 17 pontos.
A partida começou intensa, e o primeiro gol surgiu aos 23 minutos do primeiro tempo. O jogador Bernabei fez uma jogada pela direita e passou para Vitinho, que cruzou na medida certa para Borré. O atacante finalizou com precisão, abrindo o placar e levantando a torcida presentes no Beira-Rio.
Na segunda etapa, o Internacional conseguiu aumentar sua vantagem. Aos 22 minutos, Carbonero fez uma jogada pela esquerda e cruzou para Bruno Henrique, que, bem posicionado na pequena área, chutou no canto esquerdo do goleiro adversário, garantindo a vitória da equipe.
Essa triunfo é vital para o Internacional, que busca evitar o rebaixamento e agora se prepara para os próximos desafios na competição.