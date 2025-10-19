Aguinaldo Silva fala sobre inspiração e crítica em “Três Graças”

A nova novela das 9 da Globo, intitulada Três Graças, traz o retorno do autor Aguinaldo Silva à teledramaturgia com uma trama que mistura emoção, crítica social e questões humanas profundas. A novela conta a história de três gerações de mulheres que enfrentam a maternidade solo na adolescência, com os papéis principais sendo interpretados por Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral.

Enredo Inspirado na Realidade

A ideia para Três Graças surgiu há cerca de 20 anos, quando Aguinaldo visitou uma maternidade pública durante a produção de Duas Caras. Lá, ele observou uma longa fila de mulheres à espera de atendimento, muitas delas com apenas 15 ou 16 anos. A maioria eram adolescentes grávidas, o que o impactou bastante. Um amigo que o acompanhava fez um comentário que lhe deixou uma forte impressão: “Você está vendo algum homem aqui?”. Essa experiência marcou Aguinaldo e inspirou a criação das protagonistas da nova novela, que são mulheres resilientes enfrentando o abandono e lutando diariamente para sustentar suas famílias.

Drama e Crítica Social

Além do drama familiar, Três Graças incorpora um enredo policial sobre um esquema de falsificação de medicamentos. Os personagens Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício, e Arminda, vivida por Grazi Massafera, se apresentam como filantropos à frente de uma fundação que deveria distribuir remédios gratuitos. Na verdade, eles produzem placebos de farinha para desviar dinheiro público. Essa situação é uma crítica a problemas reais enfrentados na sociedade, como o uso de medicamentos falsificados, que já levaram a situações trágicas na vida real.

A fábrica fictícia onde esses medicamentos são produzidos é chamada de “Casa de Farinha”, o que reforça a crítica nas entrelinhas da trama. Aguinaldo enfatiza a mensagem de como é importante distinguir quem trabalha honestamente de quem age apenas em busca de lucro, ignorando as consequências de seus atos.

Homenagem Pessoal e Retrato do Cotidiano

A personagem Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, recebeu o nome em homenagem a uma amiga de Aguinaldo, uma bailarina pernambucana que faleceu jovem. O autor explicou que essa homenagem é uma forma de manter viva a memória da amiga.

Com Três Graças, Aguinaldo promete uma novela que se conecta com a vida urbana e cotidiana dos brasileiros, abordando temas que são relevantes para muitas pessoas. Ele descreve a obra como uma novela que retrata quem acorda cedo para trabalhar, pegando ônibus ou metrô, e que reflete a realidade do dia a dia.

Informações Importantes

Estreia: 20 de outubro de 2025, na TV Globo

20 de outubro de 2025, na TV Globo Autoria: Aguinaldo Silva, com Virgílio Silva e Zé Dassilva

Aguinaldo Silva, com Virgílio Silva e Zé Dassilva Direção artística: Luiz Henrique Rios

Luiz Henrique Rios Locações: Principais ruas de São Paulo, incluindo o bairro da Aclimação

Principais ruas de São Paulo, incluindo o bairro da Aclimação Premissa: Três gerações de mulheres marcadas por abandono e maternidade precoce

Três gerações de mulheres marcadas por abandono e maternidade precoce Gênero: Drama com mistério, crítica social e elementos de tragicomédia

A expectativa em torno da novela é alta, e muitos se questionam sobre quem se destacará mais entre as talentosas atrizes da trama.