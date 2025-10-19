Drama turco chega à Record e traz emoções intensas

A partir do dia 27 de outubro, às 21h, a Record vai estrear a novela "Mãe", uma produção turca que promete tocar o coração do público brasileiro. A trama é baseada na série japonesa "Mother", lançada em 2010, e conta a história de Zeynep Güneş, interpretada por Cansu Dere, uma jovem fotógrafa que descobre o verdadeiro significado da maternidade ao tentar salvar uma garotinha que sofre maus-tratos.

Zeynep, que sonha em trabalhar com fotografia de aves, aceita temporariamente um trabalho como professora substituta em uma escola pública. Durante essa experiência, ela conhece Melek, uma aluna de apenas 7 anos que vive em um ambiente de violência familiar e negligência. Com sensibilidade e coragem, Zeynep decide proteger Melek, dando início a uma história emocionante sobre amor, empatia e segundas chances na vida.

A mãe de Melek, Şule Akçay, vivida por Gonca Vuslateri, está presa em um relacionamento conturbado com Cengiz Yildiz, interpretado por Berkay Ateş. Este homem agressivo vê a presença da menina como um fardo e perpetua os abusos. Diante dessa situação, Zeynep toma a difícil decisão de fugir com Melek, em busca de um lar onde a criança possa receber todo o amor e carinho que lhe faltam.

Durante a fuga, elas encontram Gönül Aslan, interpretada por Vahide Perçin, uma mulher enigmática que se torna um importante suporte emocional para ambas. A novela traz à tona dilemas morais e reviravoltas que revelam a força dos laços criados pelo amor, muitas vezes, independentes de laços de sangue.

A direção da novela fica por conta de Merve Girgin Aytekin, conhecida por outros projetos bem-sucedidos, e o roteiro é assinado por Berfu Ergenekon e Merve Gür. O elenco inclui também nomes como Can Nergis, que contribuem para uma narrativa intensa e visualmente impactante.

"Mãe" já conquistou sucesso internacional, sendo exibida em mais de 15 países, como México, Chile, Espanha e Estados Unidos. Essa estreia na Record reforça a estratégia da emissora de investir em novelas estrangeiras com histórias universais, que toquem o coração dos telespectadores brasileiros.

Ficha Técnica: