Osasco Vôlei é campeão da Supercopa feminina ao vencer Sesi Bauru

Osasco conquista a Supercopa feminina em jogo emocionante na final

O time de vôlei Osasco São Cristóvão Saúde se destacou na final da Supercopa feminina, realizada no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. A equipe paulista venceu o Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/19 e 28/26, garantindo assim o título de campeã.

As jogadoras Bianca Cugno e Caitie Baird foram fundamentais para o triunfo da equipe. Bianca, que é argentina, foi a principal pontuadora da partida, marcando 20 pontos, enquanto Caitie, dos Estados Unidos, contribuiu com 18 pontos. O terceiro set foi particularmente emocionante, com diversas reviravoltas e decidido apenas na prorrogação.

Camila Brait, líbero do Osasco e medalhista olímpica, comentou sobre a importância da vitória. “Estou muito feliz. Tivemos uma temporada cheia de desafios e a busca por títulos. Esta conquista é um reflexo do nosso entrosamento, mesmo após as saídas de algumas jogadoras no último ano. A chegada de novos reforços tem mostrado que vamos crescer ainda mais”, destacou.

Bianca Cugno, eleita a melhor jogadora da partida, expressou sua alegria pela conquista. “Estou muito feliz e orgulhosa do que conseguimos. A presença dos torcedores foi fundamental, e é gratificante conquistar um título aqui em Campo Grande”, afirmou a jogadora.

O Osasco chegou à Supercopa em busca do seu segundo grande título consecutivo, já que era a equipe campeã da Superliga. Além de Brait, o time conta com outras jogadoras de destaque, como Jenna Gray, ex-integrante da seleção dos Estados Unidos, e Tifanny Abreu.

Detalhes do jogo

A partida começou equilibrada, com o Osasco liderando, mas o Sesi Bauru sempre buscando a virada. No primeiro set, Osasco conseguiu administrar a vantagem e garantir a vitória. No segundo set, a equipe paulista impôs seu ritmo desde o início, abrindo uma diferença considerável que foi mantida até o final.

O terceiro set teve uma dinâmica diferente, com o Sesi Bauru liderando logo no início. Após trocas de liderança, a disputa ficou acirrada e chegou a ser decidida na prorrogação, onde Osasco fechou o set em 28 a 26.

Escalações iniciais

Osasco São Cristóvão Saúde:

Larissa Besen

Bianca Cugno

Maira Cipriano

Mayhara Francini

Jenna Gray

Caitie Baird

Camila Brait

Sesi Vôlei Bauru:

Bruna Moraes

Kasiely Clemente

Diana Duarte

Dani Lins

Roslandy Acosta

Léia Silva

Com esta vitória, Osasco solidifica sua posição como uma das principais forças do vôlei feminino nacional e promete continuar competindo em alto nível nas próximas temporadas.