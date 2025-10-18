Unimed PG recebe reconhecimento nacional por gestão de excelência

A Unimed Ponta Grossa foi reconhecida na Convenção Nacional Unimed 2025, que ocorreu em São Paulo no dia 9 de outubro. A cooperativa recebeu o Prêmio do Programa Nacional de Gestão e Relacionamento com o Cooperado (PNGRC). A homenagem foi entregue ao diretor-presidente, Dr. Pedro Moyses Soares Jacintho, em função da destacada atuação da cooperativa em gestão, comunicação e valorização do médico cooperado.

O PNGRC é uma iniciativa da Unimed do Brasil que visa fortalecer os laços entre as cooperativas e seus médicos. O programa avalia anualmente as cooperativas com base em critérios como comunicação, educação cooperativista, governança e benefícios oferecidos. A Unimed Ponta Grossa se destacou ao obter uma das melhores pontuações do país nesta avaliação para o ciclo de 2025.

Em sua fala após a premiação, Dr. Pedro destacou que o prêmio reflete o compromisso da cooperativa com a qualidade do atendimento. Ele ressaltou que este reconhecimento é fruto de um trabalho conjunto, cujo foco é sempre o cooperado. “Estamos sempre buscando aprimorar nossos processos de gestão, aumentar o diálogo e fortalecer a participação dos médicos na construção do futuro da Unimed Ponta Grossa. Receber esse prêmio é motivo de orgulho e mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Esse prêmio comprova o empenho da Unimed Ponta Grossa em promover uma gestão cooperativista sólida, pautada pela transparência e valorização dos médicos, além de melhorar as relações entre cooperados, diretoria e colaboradores. A busca pela excelência na gestão continua como uma prioridade para a cooperativa.