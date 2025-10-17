Vale Tudo: final atinge 31 pontos de audiência no Ibope

Após sete meses de exibição e 173 capítulos, o remake da novela “Vale Tudo” chegou ao fim nesta sexta-feira, 17 de outubro. A nova versão da trama, que foi um dos grandes sucessos da TV em 1988, foi escrita por Manuela Dias e trouxe de volta elementos da obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A novela fez parte das comemorações pelos 60 anos da emissora e gerou amplos debates e críticas nas redes sociais, destacando-se como uma das mais comentadas do ano.

No último capítulo, exibido entre 21h31 e 22h50, a novela alcançou uma média de 29,9 pontos de audiência, com picos de 30,7 na Grande São Paulo, segundo dados preliminares. Um dos pontos altos da trama, que manteve os telespectadores intrigados, foi a revelação de quem atirou para matar Odete Roitman, interpretada por Deborah Bloch. No desfecho, Marco Aurélio, vivido por Alexandre Nero, foi o responsável pela ação. Contudo, Odete forjou a própria morte para fugir do país, com a ajuda de Freitas, atuado por Luis Lobianco. Essa reviravolta surpreendeu muitos fãs e gerou discussões intensas nas redes sociais.

Apesar de flutuações em sua audiência ao longo da exibição, “Vale Tudo” terminou com uma média geral de 23,4 pontos, fazendo dela uma das novelas das nove com menor alcance de público. O capítulo que teve a maior audiência foi o 163, onde a morte da vilã elevou os números para 31,2 pontos.

A Globo, mesmo reconhecendo que a novela perdeu um pouco de atenção em sua última semana, comemora o forte engajamento digital que “Vale Tudo” conseguiu. Além disso, a trama estabeleceu recordes em merchandising e gerou discussões significativas online.

Com o encerramento de “Vale Tudo”, a emissora já anuncia a nova novela, “Três Graças”, com estreia marcada para o dia 20 de outubro. Escrita por Aguinaldo Silva, a nova trama representa o retorno do autor à emissora e tem como objetivo aumentar a audiência na faixa das nove. Com direção artística de Luiz Henrique Rios, “Três Graças” promete mesclar elementos de tragicomédia, suspense, crítica social e emoção, contando a história de Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte, que enfrenta dilemas semelhantes aos de sua mãe, Lígia, nas pele de Dira Paes.