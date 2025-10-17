São Leopoldo discute genocídio em Gaza e apoio à Palestina

Na próxima segunda-feira, dia 20, às 19h30, a Câmara de Vereadores de São Leopoldo irá sediar a Audiência Pública "Palestina Livre", promovida pelo vereador Anderson Etter do PT, em parceria com a Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal). O evento tem como objetivo discutir a grave crise humanitária em Gaza, que é considerada por muitos como um dos maiores crimes contra a humanidade da atualidade.

A audiência contará com uma apresentação cultural do Grupo Folclórico Palestino Terra-RS e reunirá diversas autoridades que apoiam a soberania do Estado Palestino. Estarão presentes Ualid Rabah, presidente da Fepal; Gabrielle Tolotti, presidenta do PSOL-RS e membro da Global Sumud Flotilla; e Cláudia dos Santos, integrante da Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino.

Cenário de Crise Humanitária

De acordo com a Fepal, a situação em Gaza é alarmante. Em 15 de outubro, registrou-se que 740 dias de conflitos levaram à morte de 345 mil pessoas, o que representa aproximadamente 15,5% da população da região. Além disso, a destruição da infraestrutura em Gaza é devastadora: 80% das instalações foram danificadas e 92% das residências foram destruídas.

A Federação também chama a atenção para os efeitos psicológicos que essa crise gera na população. Segundo a Fepal, o sofrimento intenso e contínuo das vítimas expõe uma realidade angustiante, sugerindo que a situação é observada por muitos como uma triste representação de um genocídio em curso.

Importância da Solidariedade Internacional

O vereador Anderson Etter destaca a necessidade de aumentar a conscientização sobre a situação da Palestina no Brasil, afirmando que o país muitas vezes recebe informações distorcidas. Durante a audiência, ele espera que uma carta aberta em apoio à Palestina seja elaborada, expressando um desejo coletivo por um Estado palestino soberano e livre.

Ualid Rabah, da Fepal, acrescenta que a solidariedade mundial é crucial para denunciar e pressionar por mudanças diante da situação em Gaza. Ele enfatiza que atividades como esta audiência são fundamentais para promover debates mais amplos sobre a questão.

A Situação das Mulheres e Crianças

Outro ponto alarmante apresentado pelo relatório da Fepal é o impacto sobre mulheres e crianças. Mais de 13 mil mulheres foram mortas, e 700 delas estão desaparecidas entre os escombros. Além disso, cerca de mil mulheres grávidas também perderam a vida. Nos próximos meses, previsão é que entre 50 mil a 60 mil mulheres palestinas tenham seus filhos em condições extremamente precárias, sem acesso a hospitais ou básicos serviços de saúde, alimentos e água.

A Fepal defende vigorosamente o reconhecimento de um Estado Palestino soberano e independente, com Jerusalém como sua capital. A entidade condena a ocupação dos territórios palestinos e os bloqueios militares e econômicos impostos por Israel desde 1948.