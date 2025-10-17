MS disponibiliza 4 mil vagas de emprego; 764 em Campo Grande

Mato Grosso do Sul inicia a semana com 4.093 vagas de emprego disponíveis, segundo a Fundação do Trabalho (Funtrab). As oportunidades estão distribuídas por 35 municípios, com Campo Grande liderando a lista, onde há 764 vagas abertas.

As oportunidades em Campo Grande abrangem diversas áreas, com destaque para auxiliar de linha de produção, vendedor interno, operador de caixa, auxiliar de limpeza e atendente de lanchonete. Dourados aparece em segundo lugar, oferecendo 310 vagas, principalmente nas áreas de construção civil, comércio e serviços, como encarregado de obras e recepcionista.

No município de Três Lagoas, são 216 vagas disponíveis, focadas em logística e setor industrial, enquanto Sidrolândia conta com 212 oportunidades, voltadas para frigoríficos e setores de produção.

Chapadão do Sul se destaca com 204 vagas, focadas especialmente no agronegócio e na indústria, com posições como operador de máquinas agrícolas e montador de estruturas. Outros municípios com um número considerável de vagas incluem Naviraí (122), Nova Andradina (139), Inocência (254) e Paranaíba (106). No entanto, cidades menores, como Eldorado e Guia Lopes da Laguna, apresentam menos oportunidades disponíveis.

Das 4.093 vagas, 159 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), em funções como auxiliar administrativo e operador de caixa. Além disso, há 7 oportunidades de estágio para estudantes do ensino médio e superior, com posições em áreas administrativas e contábeis.

Os interessados podem se candidatar diretamente nas unidades da Funtrab, localizadas em Aero Rancho, Guaicurus e Bosque dos Ipês, além do portal da Funtrab, onde as vagas são atualizadas regularmente, podendo ser preenchidas a qualquer momento. Para se candidatar, é necessário apresentar documento de identidade (RG), CPF e a carteira de trabalho.