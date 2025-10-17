Drone eficiente aumenta segurança em PG

A Inviolável, uma das maiores empresas de segurança eletrônica do país, está presente em Ponta Grossa há mais de 20 anos. Com uma atuação que abrange quase 400 cidades brasileiras e mais de 85 mil clientes, a empresa tem se destacado pela inovação em seus serviços, sempre buscando novas formas de garantir a segurança de patrimônios.

Claudio Pogere, sócio-proprietário da Inviolável em Ponta Grossa, destacou que a empresa foi pioneira na utilização de um sistema de radiocomunicação, que torna o trabalho das equipes mais eficiente. “Temos uma fábrica de radiotransmissores no Paraná e, hoje, a maioria das empresas de alarme utiliza nossos equipamentos. Desde a nossa fundação, continuamos a desenvolver novas tecnologias”, disse Pogere. Ele também ressaltou que a evolução das tecnologias, como internet e GPS, permitiu que o tempo de resposta da empresa, que anteriormente era de cerca de 30 minutos, agora seja reduzido a apenas cinco minutos.

Uma das novidades mais significativas da Inviolável é a aquisição do novo drone DJI Dock Matrice, um equipamento de última geração com alta resistência e capacidade. Com esse novo drone, a Inviolável se torna a primeira empresa do interior do Paraná a operar essa tecnologia. O drone pode voar até 10 quilômetros de distância e alcançar uma altitude de até 4 quilômetros, com velocidade próxima a 100 km/h, mesmo em condições climáticas desafiadoras. Além disso, ele possui uma lente com zoom de 116 vezes, sensores térmicos, lanterna e autofalantes integrados.

O drone é acionado a partir de uma estação de lançamento e aterrissagem, que pesa cerca de 105 quilos e funciona de forma automática, controlada pela internet. A estação se abre automaticamente com programação da base de monitoramento e permite que o drone realize rondas e sobrevoos nas áreas em que os clientes estão localizados.

Pogere também mencionou que a empresa está sempre em busca de novas tecnologias, incluindo a exploração do uso de robôs para aprimorar ainda mais os serviços prestados.