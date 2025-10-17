Programa do João” revela bastidores do “The Voice Brasil

Neste sábado, dia 18, o programa apresentado por João Silva traz uma edição especial cheia de diversão, curiosidades e emoção. Um dos destaques será uma visita aos bastidores do reality show “The Voice Brasil”. João conversou com importantes nomes da produção, como o diretor Boninho, o apresentador Thiago Leifert, a repórter Gaby Cabrini e os técnicos Péricles, Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus & Kauan. Durante essas conversas, surgiu uma série de curiosidades e segredos sobre a atração, que novamente conquista o público nas noites da Globo.

Além disso, o programa contará com o quadro “Duelo de Gerações”. Nesse formato, ex-jogadores de futebol Edilson Capetinha e Amaral, que representam o chamado “Time Raiz”, enfrentarão os influenciadores digitais Enaldinho e Livia Rafaelle do “Time Enzo”. A proposta é unir diferentes gerações em uma competição leve e descontraída, repleta de perguntas, provas e brincadeiras que misturam cultura pop e esportes, sempre com o toque humorístico característico do programa.

Outra parte emocionante do episódio será a história de Luis César, um professor de inglês de Curitiba. Ele costumava dar aulas em uma praça pública e, como parte de uma parceria com a Credcesta, conseguiu uma sala reformada para lecionar online. Essa nova estrutura permitirá que ele amplie seu alcance, inspirando estudantes de todo o Brasil.

O “Programa do João” vai ao ar neste sábado, às 00h, logo após “Sabadou com Virgínia”, no SBT.