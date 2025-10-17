Funcionário da Sanepar é acusado de matar cachorro; assista ao vídeo

Funcionário da Sanepar é flagrado agredindo cachorro em Foz do Iguaçu

Um incidente gravíssimo ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná, no dia 3 de outubro, quando um funcionário terceirizado da Sanepar foi filmado por câmeras de segurança agredindo um cachorro. O caso aconteceu por volta das 11h30 em frente a uma residência.

As imagens mostram um cachorro de médio porte que, aparentemente, mordeu a canela do funcionário. Em resposta, o homem começa a perseguir o animal com um objeto semelhante a um bastão. O cachorro, visivelmente assustado, foge, mas não consegue escapar do agressor.

No vídeo, é possível ver o funcionário alcançando o cachorro e, em seguida, desferindo um golpe letal. O animal aparece caindo e se deitando na grama após a agressão, demonstrando a gravidade da situação.

Até o momento, a Sanepar não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. A empresa foi contatada, mas não respondeu às solicitações de comentários. O espaço permanece aberto para que a empresa se manifeste a respeito do caso.

O episódio gerou reações de indignação entre a população local e levantou questões sobre o tratamento de animais e os limites da convivência humana com os bichos. A situação será monitorada para que medidas adequadas sejam tomadas.