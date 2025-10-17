Globo reintegra “Profissão Repórter” ao “Fantástico” em 2026

Em 2026, a TV Globo realizará alterações significativas na programação de seus programas de jornalismo, principalmente em relação ao Profissão Repórter. O programa, que tem Caco Barcellos como apresentador, será reduzido e retornará ao Fantástico, onde ficará integrado a uma temporada especial aos domingos.

Essa mudança ocorre em função de eventos importantes programados para 2026, como a Copa do Mundo e as eleições presidenciais. Devido à alta demanda da grade de programação, que inclui muitos realities e competições esportivas entre janeiro e outubro, a emissora decidiu que não seria viável exibir o Profissão Repórter em seu horário tradicional, pois ele ficaria em um momento desfavorável.

Além do Profissão Repórter, a programação do Fantástico também contará com um novo quadro apresentado pelo influenciador Felca, com foco em saúde emocional e comportamento digital. Este quadro tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2026 e terá seis episódios dedicados a temas como autoestima, bullying, relacionamentos e bem-estar nas redes sociais. Com um estilo que combina humor e reflexão, Felca busca criar um espaço de acolhimento e conscientização sobre o uso das redes sociais entre os jovens.

O retorno do Profissão Repórter ao Fantástico marca uma volta às origens do programa, que começou como um quadro dentro do programa dominical em 2006 antes de se tornar um programa fixo em 2008. A Globo ressaltou que não haverá cortes na equipe do programa e que jovens repórteres continuarão a fazer parte do projeto, mantendo o foco em formar novos talentos no jornalismo.

Atualmente, a temporada do Profissão Repórter é exibida às terças-feiras e tem obtido uma média de 8 pontos de audiência na Grande São Paulo, de acordo com dados de audiência. A emissora vê a fusão com o Fantástico como uma forma de preservar o prestígio do programa e continuar a trazer conteúdos de investigação e de relevância humana.

O novo quadro de Felca no Fantástico também faz parte de uma estratégia da Globo para promover um debate importante sobre o comportamento digital nas famílias, incentivando um uso consciente da tecnologia e sugerindo limites saudáveis para o tempo de tela.